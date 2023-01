«Un bomberito»: el peculiar look de Lionel Messi que revivió a una vieja foto de su infancia

El Paris Saint-Germain entró en la etapa final de la construcción de su nuevo predio de entrenamiento. Es por ello que los jugadores hicieron una visita a la obra, donde se los pudo observar con overoles y cascos blancos, habituales de los empleados de la construcción.

Lionel Messi no pasó desapercibido con su particular look durante la recorrida, por lo que las imágenes del capitán de la Selección rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

​Pero lejos de terminar allí, los usuarios de Twitter pudieron rastrear una fotografía tomada durante la infancia del crack argentino que guarda grandes similitudes con las postales obtenidas en la visita al futuro predio del PSG.

Resulta que el rosarino, además de ser futbolista, soñaba con ser bombero y de pequeño se tomó varias fotografías con el típico traje rojo de los brigadistas. La comparativa sacó más de una carcajada y varias expresiones de ternura entre los internautas.

Como será el nuevo predio del PSG

El nuevo campus de entrenamiento, ubicado en la localidad de Poissy, estaría terminado para junio de este año y sería utilizado a partir de la temporada 2023/2024 por los jugadores del primer equipo. Las nuevas instalaciones costaron aproximadamente 300 millones de euros.

El arquitecto encargado del proyecto es el francés Jean-Michel Wilmotte. Entre las obras realizadas por el arquitecto se pueden encontrar los diseños del Allianz Riviera -estadio del Niza- y el Kaliningrado Stadium -escenario en el que se disputaron cuatro partidos de Rusia 2018-.

Tras poder apreciar todas las instalaciones y dar una buena recorrida del lugar que próximamente los acogerá en cada entrenamiento, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain les brindó unas palabras a los jugadores.

“La apertura del nuevo campus del PSG confirma nuestras ambiciones para el futuro del club. Queríamos que fuera moderno, a la vanguardia de la profesionalidad, centrado en el rendimiento y la excelencia. Con este nuevo centro de entrenamiento, Paris Saint-Germain fortalece su posición entre los clubes deportivos más grandes del mundo en las próximas décadas«, señaló.

El predio cuenta con 75 hectáreas y 17 canchas de entrenamiento. Este nuevo espacio construido por el club será de gran ayuda tanto para el desarrollo a nivel grupal como individual, ya que, contará con instalaciones de primer nivel tanto para sesiones de entrenamiento de alto nivel como para lograr una óptima recuperación para los deportistas.

