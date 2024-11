¡Un cuento chino! Martin Ku habló tras ser visto con la mamá de Holder y confirmó que sigue su relación con Marisol

El chino de Gran Hermano quedó envuelto en la polémica luego de que saliera a la luz un video de él y Gisela Gordillo, la mamá de Tomas Holder, dándose un beso dentro de un auto.

Pese a estas imágenes, Martín Ku negó ser él la persona del video y confirmó que sigue viva la relación con su novia Marisol. “No tengo idea que es eso, puede ser otra persona, somos todos iguales los chinos, puede ser cualquier otro chino”, declaró al móvil de Socios del espectáculo.

Martín Ku, el chino de GH, confirmó que sigue en pareja con Marisol pese a los rumores de que estuvo con la mamá de Holder

“Seguimos en pareja a pesar de todas las cosas que dicen, que hay crisis. Seguimos estando juntos. Si, hay problemas nuestros que tendremos que trabajar, pero estamos bien.

En cuanto a Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, el chino comentó que la conoce de la fiesta Paparazzi. “Nos reímos un rato y obviamente filmaron el video y estábamos charlando”, comentó.

Al finalizar la nota, Martín Ku enfatizó en que siempre le dicen que son todos los chinos iguales: “Ahora te digo que sí, son todos iguales.

Qué dijo Marisol, la novia de Martín Ku luego de los rumores se separación por engaño

La joven explicó todas las sensaciones que la invadieron desde que se hizo pública la supuesta traición de su pareja con Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, con quien viajaron juntos y mantuvieron un supuesto encuentro íntimo en un hotel alojamiento de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

«Estoy bien pero pasando unos días difíciles. Estoy entera y estamos juntos pero estamos pasando por unos días raros podría decirse... Pero es lo que le digo a mis amigos: son 5 años de relación y me cuesta tirar todo por la ventana de un día para el otro», reflexionó Marisol en diálogo con Juan Etchegoyen para el programa de contenido digital de Mitre Live.

«Lo que más me dolió fue ver las fotos que mostraste ayer donde Martín está en un auto saliendo de un hotel con Gisela. Me pareció fuerte y le pregunté a Martín qué era eso y él me dijo que son amigos. Si yo no tengo una foto de mi pareja besando a otra persona no voy a creer», aseguró Marisol en primera persona.

Quizá pueden decirme que soy una boluda pero para mí la palabra tiene valor y por ahora creo. Yo con Gisela no tengo nada para hablar y estuve mal en hacer ese posteo ventilando cosas de mi vida privada», dijo la actual pareja del Chino.

Los dichos del chino a su novia para justificar los besos con la mama de Holder

«Martín me dijo que esas fotos son por laburo, a ver quiero ver la plata, quiero que me explique qué tipo de laburo es. El me dio sus explicaciones y yo le creí. Quedó un poco raro todo… Las imágenes del hotel que mostraste cambiaron un poco la cosa porque él me decía que fue a trabajar y luego me dijo que ella le había dicho de hacer una colaboración, nada fuera de tono», contó Marisol en la nota con Etchegoyen.

«Quizás soy una boluda pero es problema mío y le creo a mi pareja. Una cosa es que él me diga algo y otra cosa es que él salga de un hotel con una persona que no soy yo… Si yo veo una imagen de un beso sería diferente. Eso ya sería motivo de una charla mucho más importante que la que tuvimos. Si vas a hacer algo, «, cerró la joven que se hizo conocida por sus participaciones en GH apoyando a Ku.