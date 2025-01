Wanda Nara trató de «ensobrado» a Pepe Ochoa y el panelista no se calló: «seré cualquier cosa menos…»

Wanda Nara no se calló nada en el programa de jueves de LAM, donde realizó una sorpresiva llamada a Ángel de Brito y reveló toda la verdad acerca del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez. Además, realizó una fuerte acusación contra Pepe Ochoa y Yanina Latorre, asegurando que su expareja le paga a ambos para «ensuciarla». La respuesta del ganador del Cantando.

Wanda dice que denunció a @yanilatorre, @pepeochoa88 y más periodistas, dando a entender que están siendo “funcionales” a Icardi.#LAM pic.twitter.com/B2ZmGkNz3J — emi (@eeemiliano) January 3, 2025

Pepe Ochoa respondió a las acusaciones de Wanda Nara: qué dijo

En plena entrevista con Ángel de Brito la conductora Wanda Nara destruyó a Pepe Ochoa y Yanina Latorre, asegurando que estarían cobrando más de 20 mil dólares, que Icardi estaría pagando para “destruirla”. Además, dijo que los denunció en la justicia.

La acusación no le calló nada bien al panelista de LAM, quien le contestó en vivo y luego salió a defenestrarla en X (Twitter). “Si querías ir por la Justicia, hubieras entregado a las menores en su momento”, dijo Ochoa haciendo referencia a que no viajó a Uruuguay con sus hijas, quienes están en Argentina con su papá.

Además, el ganador del Cantando no se quedó callado y criticó a su polémico entorno, entre ellos a su novio, el cantante L- Gante, a quien trató de “condenado” y “fumador de porro”. «Vos sos una pobre mina patética», le dijo.

Luego, el periodista hizo una seguidilla de tuits donde se defendió y volvió a ser durísimo con la conductora de Bake Off. «Marche denuncia. Seré cualquiera cosa pero no mentiroso y menos ensobrado. Mi credibilidad es todo. Cuento información. No me pongo de ningún lado«, escribió.

«Dice que extraña a las hijas y que no las puede ver (ayer y el martes subió capturas de videollamadas con ellas y después las borró) pero daba like a este comentario. Acá festejaba “darle” las hijas (como si fuesen un objeto). No me creo todo del cuento de Wanda», escribió Pepe.

Dice que extraña a las hijas y que no las puede ver (ayer y el martes subió capturas de videollamadas con ellas y después las borró) pero daba like a este comentario.



Acá festejaba “darle” las hijas (como si fuesen un objeto).

No me creo todo del cuento de Wanda. Lola pic.twitter.com/4vurzSKdq0 — pepe ochoa (@pepeochoa88) January 3, 2025

Lo más polémico llegó cuando el panelista compartió un documento donde Wanda explicaba que no podía viajar con Isabella y Francesca a Uruguay debido a problemas económicos. Nara aseguraba que no podría abonar una caución de 10 millones de pesos para ser autorizada a viajar con sus hijas, ya que Mauro Icardi no estaría abonando la cuota alimentaria.