Un intendente retó a la gente que tira basura en lugares prohibidos: “¡Me tienen recontra repodrido!»

El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, envió un duro mensaje a los vecinos que tiran basura en un depósito municipal donde solo se deben dejar ramas. «La verdad es que estoy muy indignado, no se cómo decirles que esto no es un basural sino un depósito para tirar ramas de la municipalidad. Al responsable le pido que piense mejor la próxima vez antes de actuar, porque va a ser sancionado fuertemente, ¿así quieren un Pehuajó mejor?”, señaló el intendente en su cuenta de Twitter.

“Estamos en un depósito municipal para tirar ramas, en diagonal y ruta 226 ¿Ustedes creen que es un basural?”, añadió. De fondo se ve un cartel de prohibido tirar basura y una gran cantidad de residuos.

“No pueden ser tan brutos y ordinarios, porque no lo ponen en una bolsa y se la pasamos a buscar por su vereda? ¿Por qué no la llevan al basural?”, agregó el funcionario.

La verdad es que estoy muy indignado, no se como decirles que esto no es un basural sino un deposito para tirar ramas de la Municipalidad. Al responsable le pido que piense mejor la próxima vez antes de actuar, porque va a ser sancionado fuertemente, así quieren un Pehuajó mejor? pic.twitter.com/sElOzPITcz — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) April 5, 2022

“¿Así quieren un Pehuajó mejor? ¿Es porque están tan enojados con este gobierno que progresa? No me lo hacen a mí, ¿eh? Se lo hacen a la gente de Pehuajó”, aseguró.

“Me tienen recontra re podrido. Ya los vamos a encontrar y los vamos a sancionar porque no hay otra manera con ustedes”, cerró indignado.