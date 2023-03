Una influencer española relató todo lo que vivió cuando asistió a una fiesta de futbolistas: «Salí llorando»

El fútbol vive días convulsionados por los casos de Dani Alves y Achrak Hakimi, quienes fueron denunciados por agresión sexual. A esto, se sumó el estremecedor relato de Tatiana Kisiel, una influencer española que asistió a una fiesta organizada por futbolistas en un hotel de Barcelona, donde relató cómo fue su experiencia.

«De camino al baño me encuentro a uno de los futbolistas gritándole a una de las chicas y me puse a grabarlo, se dio cuenta y empezó a perseguirme». Y, agregó: «Me encerré y él golpeaba la puerta hasta que consiguió que yo saliera y borrara el vídeo», siguió describiendo Tatiana Kisiel. «Salí de allí llorando y obviamente no volvería a una fiesta de futbolistas«, reconoció la española en sus redes sociales.

Tatiana Kisiel dijo que los jugadores son «arrogantes» y «estúpidos»

La modelo Tatiana Kisiel quien asistió a una fiesta organizada por jugadores de fútbol en Barcelona, dio una opinión lapidaria para todos los futbolistas. «Los jugadores eran unos arrogantes y unos estúpidos, como el 90% de los futbolistas. Cuando llegamos allí lo primero que te hacen es dejar tu teléfono móvil en la recepción, algo que yo no hice porque no me pensaba quedar en un sitio cerrado, sin ventanas, incomunicada«. Sobre esta última medida, la joven reveló que entregó solamente la funda de celular.

La fiscalía francesa acusó de violación al futbolista del PSG Achraf Hakimi

El defensor marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi fue formalmente acusado por la presunta violación de una joven el pasado fin de semana, informó este viernes a EFE la Fiscalía.

El procedimiento contra el futbolista se cursa en el Tribunal de Nanterre, cuya Fiscalía abrió una investigación después de que la víctima fuera a la comisaría de Nogent-sur-Marne y relatara los hechos, aunque no quiso presentar la denuncia.

El internacional marroquí de 24 años fue acusado formalmente del cargo de violación. El Ministerio Público precisó que se le impuso un control judicial que le impide entrar en contacto con la víctima, aunque quedó en libertad. De hecho, el futbolista participó del entrenamiento del PSG, equipo en el que juega Lionel Messi.

De acuerdo con los medios locales, la joven entró en contacto con el futbolista el 16 de enero a través de las redes sociales y el sábado, en vísperas de un decisivo duelo liguero de su equipo contra el Olympique de Marsella, que el marroquí se perdió por lesión, invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París.