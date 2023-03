«No me di cuenta de lo rota que estaba», la confesión de la China Suárez sobre su relación con Rusherking

La pareja de Eugenia La China Suárez y Rusherking ya lleva más de ocho meses, y ambos siguen con muestras de amor. Esta tarde, la actriz le dedicó un romántico posteo e hizo una confesión.

El noviazgo que mantienen incluyó viajes por Qatar, España y México.

La actriz le dejó un sentido mensaje este sábado. «Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, escribió la China Suárez, dirigido al rapero y compositor.

Su pareja, enseguida le respondió el posteo. «Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”, expresó.

«No pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significás para mí», había expresado La China Suárez a través de una publicación dirigida al rapero el Día de San Valentín.