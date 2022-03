Una tuitera enumeró estrategias para evitar la inseguridad en Argentina y fue repudiada

Una tuitera española enumeró en un hilo las acciones de seguridad que se toman en Argentina para protegerse de la inseguridad, sobre todo en Buenos Aires, lo que generó una catarata de respuestas y sorpresa entre los usuarios de nuestro país.

«Venga, voy a hacer un hilo de cosas que se hacen en Argentina por seguridad y que de este lado del charco flipan a muchos», inició su alocución Lorena García, quien se define en la red como escritora «de la vida cotidiana».

Ante la catarata de respuestas, que superó las 250 réplicas e interacciones, la mujer indicó que «cada tuit tiene una experiencia personal, familiar o de compañeros de trabajo».

En el punteado, la mujer confió entre sus seguidores que, después de vivir en Argentina, le llevó «años fiarme de los cruces subterráneos en España», porque en nuestro país «nunca entras en un túnel al que no veas la salida».

«Viví media vida en la Estación Espacial de Córdoba Capital. Familia en el exoplaneta de Gran Buenos Aires. Tengo de española lo que Macri de modesto y Cristina de pobre», concluyó Lorena.

Algunos de los puntos

Así, entre las cosas que le llaman la atención, enumeró:

1. «El 99% de las ventanas de la planta baja tienen rejas. El herrero es uno más de la familia».

2. «Ningún coche duerme en la calle. Un coche sencillo vale 25 sueldos de un obrero y es un bien muy fácil de robar entero o por piezas».

3. «A partir de cierta hora de la noche no se respetan los semáforos. Parar es arriesgarse a robo con violencia».

4. «Las mochilas y bolsos siempre se llevan en la calle hacia adelante. No se pierden de vista en ningún momento».

5. «En los bancos está prohibido usar los teléfonos móviles para evitar la comunicación con la calle».

6. «Si tienes un accidente de tráfico mides las palabras y evitas insultar al otro conductor».

7. «Nunca abres la puerta de tu casa a una persona que no conozcas. Sin excepción».

14. En las vías de entrada a las grandes ciudades no se frena el coche por ninguna circunstancia ajena al volumen del tráfico.

Ni golpes, ni piedras, ni personas tiradas en los laterales. — Lorena García (@lalunaticadtv) March 22, 2022