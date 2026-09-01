«Uno va creciendo»: Tini Stoessel rompió el silencio en medio del escándalo por su fortuna y previo a sus shows con Futttura

Tini Stoessel rompió el vínculo con su padre y exige una auditoría por sus ganancias.

En medio del revuelo mediático por el acceso a sus ganancias y la administración de su patrimonio, Tini Stoessel rompió el silencio. La artista argentina se sinceró sobre su presente personal y profesional, asegurando que el paso del tiempo le permitió ganar seguridad ante el público y en sus decisiones de vida.

“Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando”, reveló Tini a la revista Cosmopolitan, remarcando la diferencia de postura frente al inicio de su carrera. “Tengo ya casi 30 años; eso de sentirse más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y tener las cosas más claras”, sostuvo.

El álbum que rompió el miedo y la salud mental

Stoessel atribuyó gran parte de este cambio de mentalidad al impacto emocional que le provocó su último material discográfico, al cual definió como el proyecto más sincero de su trayectoria:

Sinceridad brutal: “Me pude abrir desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarlo porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”, confesó.

“Me pude abrir desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarlo porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”, confesó. Proceso interno: admitió que el disco la obligó a enfrentarse a conflictos personales que antes prefería evitar desde su «lugar seguro».

admitió que el disco la obligó a enfrentarse a conflictos personales que antes prefería evitar desde su «lugar seguro». Sostén terapéutico: frente a los momentos de crisis, la cantante enfatizó la importancia del cuidado profesional: “Hago mucha terapia hace muchos años ya, y también estoy acompañada de gente que quiero mucho”.

El «equipo familia» y la omisión a sus padres

Pese a las múltiples especulaciones sobre la interna financiera que salpica a su entorno directo, la artista evitó hacer declaraciones sobre su padre, Alejandro Stoessel, y su madre, Mariana Muzlera.

En cambio, prefirió volcar su reconocimiento hacia la estructura profesional que la cuida en el día a día: “Tengo gente que trabaja conmigo desde que yo tengo 14 o 15 años y que sigue estando en el equipo. Ya son como familia”, concluyó, marcando dónde se ubica hoy su principal red de contención.