«Es un tipo impecable»: la mamá de Tini Stoessel rompió el silencio con mensajes furiosos y un escrache mediático

La interna familiar y financiera alrededor de Tini Stoessel escaló a niveles insospechados. Tras la difusión de la auditoría contable por un patrimonio estimado en 70 millones de dólares, la madre de la artista, Mariana Muzlera, rompió el silencio para ejecutar una serie de maniobras desesperadas destinadas a blindar públicamente a su exmarido, Alejandro Stoessel.

Pese a estar separada del exmánager de la cantante, Muzlera eligió la pantalla de Intrusos (América TV) para enviar mensajes directos al periodista Daniel Ambrosino y defender la honorabilidad del productor.

«No existe un tipo más honesto»: el mensaje de texto que leyó la televisión

En medio del fuego cruzado por el control de los contratos de imagen y las regalías internacionales de la intérprete, la madre de la diva pop fijó una postura tajante para contener el impacto mediático sobre su círculo íntimo:

“Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”, leyó al aire el panelista.

Desde el piso televisivo aclararon que la mujer busca proteger tanto a la artista como a su hermano Francisco y al propio Alejandro, con quien mantiene una relación cercana a pesar de la ruptura conyugal.

Escrache a cronistas, llamadas de furia y la amenaza de ir a la Justicia

La estrategia defensiva de Muzlera incluyó un duro ataque contra los medios de comunicación que realizan guardias periodísticas frente a la propiedad familiar en la localidad bonaerense de San Isidro:

Escrache en redes sociales: publicó en su cuenta oficial de Instagram la fotografía de un cronista de El diario de Mariana (América TV) y lanzó un exabrupto: «Hay un boludo en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio».

publicó en su cuenta oficial de Instagram la fotografía de un cronista de El diario de Mariana (América TV) y lanzó un exabrupto: «Hay un boludo en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio». Ataque a la prensa: tildó de «nefastos» a los integrantes del ciclo conducido por Mariana Fabbiani y advirtió que iniciará acciones legales junto a sus abogados contra el equipo periodístico.

tildó de a los integrantes del ciclo conducido por Mariana Fabbiani y advirtió que iniciará acciones legales junto a sus abogados contra el equipo periodístico. Llamadas para «poner en vereda»: En el programa LAM revelaron que la mujer intentó comunicarse telefónicamente en vivo con la panelista Yanina Latorre para frenar la filtración de datos de la auditoría. «Está furiosa, Mariana es brava y la llamaba para putearla de arriba a abajo», advirtieron desde el ciclo.

Mientras la madre de la cantante intenta apagar el incendio mediático, la reestructuración financiera de Tini Stoessel sigue su curso legal y contable de manera irreversible.