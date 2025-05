Yanina Latorre habló del affaire de Diego con Natacha Jaitt y cruzó sin filtro a la China Suárez

Yanina Latorre reaccionó ante la provocación de la China Suárez, quien le recordó la infidelidad de su esposo Diego Latorre con la mediática Natacha Jaitt, y se diferenció de ella.

“¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? Nooo, gracias. Yo los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el orto. Besos”, fue el comentario que lanzó la ex Casi Ángeles durante su pelea privada con la conductora de Sálvese quien pueda, que luego compartió en sus Historias de Instagram.

Yanina Latorre explotó contra la China Suárez: “A mí que mi marido se caliente no me da vergüenza”

Durante el ciclo que conduce en América TV, Yanina Latorre estalló contra la actriz y compartió su teoría de por qué su marido le fue infiel, destacando que ella fue solo una víctima de una mujer como la China.

“El sexo va y viene. Estamos juntos, cuidamos a la familia, me pidió perdón, lo perdoné, no se metió con una amiga mía, no tuvo una relación paralela, no le pagó un viaje en avión”, expresó diferenciando el hecho de la situación actual de la China e Icardi.

“Te voy a contar por qué se calentó porque soy tan grande que puedo hablar (…). Mi marido labura desde que tiene 16 o 17 años, ganó mucha guita, y yo, que soy una mujer que lo acompañó desde que somos muy chicos, entendí un día que el jugador de fútbol talentoso, empieza a jugar muy chico”, inició su teoría.

“Y mi marido, al primer casamiento que fue, fue el nuestro. Nunca ha habido un casamiento, nunca salió, nunca se divirtió, era un boludo y se ve que a los 40 y pico le agarró el viejazo, se calentó con Natacha Jaitt y se la garc…”, sostuvo.

“O sea, no jodió a nadie, Natacha era soltera, no le cagó a la mina a ningún tipo, y yo lo perdoné. Y soy tan digna que me paro acá en mi programa y te lo cuento. Porque a mí que mi marido se caliente, no me da vergüenza. Pues yo también mañana me puedo calentar con un tipo, pero no con el marido de mis amigas”, cerró filosa contra la actriz y manteniendo su postura.