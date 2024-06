Valeria Mazza fue operada: cómo está su salud

La reconocida modelo Valeria Mazza se sometió a una intervención quirúrgica en el Hospital Austral de Pilar por un quiste que se encontraba en la región cervical.

El periodista Daniel Ambrosino compartió información al respecto y aseguró: «Ahora hay que esperar que se haga la anotomía patológica de ese quiste que se le sacó».

«Luego habrá que esperar ese resultado, para saber si es maligno o benigno, y los pasos a seguir. Pero en lo inmediato, lo importante es que salió bien del quirófano», completó.

Según informó su esposo Alejandro Gravier a Teleshow, “la modelo se encuentra recuperándose en su casa”. La noticia también fue dada a conocer el periodista Santiago Sposato a través de su cuenta de Twitter. “Le sacaron un quiste en la región cervical. En breve le dan el alta”, contó.

Una intervención sorpresiva

La intervención quirúrgica fue una sorpresa para todos, ya que no se sabía que la modelo estuviera enfrentando algún problema de salud. De hecho, Mazza no había comentado nada al respecto en sus redes sociales: solo su círculo íntimo estaba al tanto. Así la cosa, Gravier dio detalles de la operación. “La operaron de un quiste en la cervical. Está todo bien. Fue algo programado y tiene que hacer reposo por 48 horas”, explicó a este medio.

Por su parte, Alejandra, asistente de la top model, también habló con Teleshow y precisó que Valeria se encuentra descansando en su domicilio. “Hoy por la mañana le extirparon un quiste de la nuca, todo salió bien, fue ambulatorio,y al mediodía ya estaba en la casa”, contó sobre lo que pasó ayer miércoles.

Según Infobae, a lo largo de los años, Valeria Mazza se ha mostrado como una persona muy saludable y amante de los deportes. En una reciente entrevista con la revista Gente, la modelo recordó su juventud y contó que siempre evitó la vida nocturna y los excesos. “Estando sola y lejos de mi país, me cuidaba. Yo terminaba un desfile y me iba. No me gustaba esto de la noche porque sentía que estaba muy expuesta a un montón de peligros, excesos y todo lo que te imagines. Si bien soy lanzada y atrevida y me gusta el vértigo de lo nuevo… no me gusta jugar con fuego. Por eso, en las situaciones que sé que no voy a poder manejar, siempre me dieron respeto y miedo”, comentó.

