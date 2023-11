Pancho Dotto habló sobre Valeria Mazza y Alejandro Gravier y los destrozó: «Sigo esperando»

La guerra entre Pancho Dotto, Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier, sumó un nuevo round en las últimas horas, tras las fuertes declaraciones del exproductor de modelos sobre el pasado de la reconocida top model.

En diálogo con «Socios del Espectáculo», Pancho Dotto rompió el silencio después de su internación por estrés y no perdonó a la pareja, donde señaló que Alejandro Gravier «aprendió al lado mío, porque me pedía ‘puedo ir con vos, puedo ir con vos’. Yo lo llevaba al interior y viajaba conmigo de invitado a los desfiles. Tengo fotos con ellos y mi familia de Bahía Blanca«.

El exproductor apostó a más y aseguró que, junto a Alejandro Gravier, negociaba “con un tal Chiche Shein. Hubo una persona muy importante en la vida de ellos que se llamó Chiche Shein, que mandaba facturas a clientes míos con mi fotocopia de Dotto Models«.

«Por ahí se olvidan, porque él inventa una cosa, después otra. Es raro que un cliente te llame y te diga que le llegó una factura de novio de Valeria. Y que él te diga ‘es por los impuestos, pero la tuya está’. Es raro. […] Hay facturas que no existieron. Pero afortunadamente tengo todo guardado” concluyó Pancho Dotto sobre su pelea con Alejandro Gravier.

Pancho Dotto, duro con Valeria Mazza

Por su parte, Pancho Dotto no dudó en hablar de Valeria Mazza, la top model argentina que en breve estrenará su serie en la plataforma Paramount, y allí insistió en que la unión Mazza – Gravier no tendría buenas intenciones en general.

“Ellos son una sociedad importante. […] Más del 50% de la gente que está festejando con ellos sabe lo que son pero les gusta ir a una fiesta. Alejandro y Valeria han hecho un montón de cosas, no solamente conmigo” expresó Pancho Dotto sobre la fiesta que organizó el matrimonio por su fundación benéfica.

“Ella no me invitó a formar parte de la serie. Qué raro, ¿no? Ni ella ni él. Me llamaba la gente de Paramount, pero yo dije que no porque no me iba a gustar seguramente la edición. Yo tengo mucho para hablar de Valeria (Mazza) porque vivimos cosas impresionantes e inolvidables”, agregó Pancho Dotto sobre la serie de la vida de la modelo.

Y sumó: “yo no iba a ir al casamiento porque teníamos una cuentas que arreglar. Y ella me dijo, después de que termine el casamiento te prometo que Alejandro va a arreglar todas las cuentas. ¿Cuánto hace que fue el casamiento? Sigo esperando. Caducó todo, no estoy haciendo ningún reclamo judicial. Pero nuestro distanciamiento fue por plata”.

“Yo creo que hice lo más importante, aunque ella diga que no fui fundamental en su carrera. Ella no hubiera llegado nunca a dónde llegó si no hubiera sido por mí” concluyó Pancho Dotto.