Victoria Beckham fue distinguida en Francia, en medio del escándalo familiar

Victoria Beckham recibió un importante reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura francés, en el marco de la Semana de la Alta Costura de París, donde la diseñadora presenta sus colecciones desde 2022 y en medio del escándalo que rodea a su familia.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, le impuso la tradicional cinta verde y el medallón que la acreditan como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, durante una ceremonia realizada al cierre de la primera jornada del evento de moda.

El homenaje contó con la presencia de destacadas figuras del universo fashion y empresarial como François-Henri Pinault, Antoine Arnault, Haider Ackermann, Farida Khelfa y Cindy Bruna, quienes aplaudieron a Beckham mientras saludaba emocionada a su esposo, David Beckham, que la acompañó junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper.

El no estuvo fue su hijo Brooklyn, con quien mantiene un enfrentamiento desde que se casó con la heredera millonaria Nicola Peltz y tomó la decisión de quedarse con su esposa y separarse de toda su familia y esto se convirtió en uno de los escándalos más llamativos a nivel mundial por tratarse de una familia tan reconocida e importante.

Durante su discurso, Dati repasó la trayectoria de la ex Spice Girl, desde su salto a la fama internacional en los años 90 hasta la creación de su firma de moda en 2008, impulsada inicialmente por el diseñador francés Roland Mouret y respaldada en sus comienzos por su marido. También destacó su evolución como creadora y su desembarco en la industria de la belleza en 2019.

La ministra definió a Victoria como “un verdadero modelo a seguir”, capaz de inspirar “el gusto por la libertad y la audacia”, y subrayó que su vida bajo la mirada pública le permitió desarrollar “un agudo sentido de la imagen, la silueta y los detalles”, rasgos que hoy distinguen a su marca.

“Has desarrollado un lenguaje de diseño único, con un trabajo meticuloso, casi arquitectónico, detrás de creaciones que parecen sencillas. Esa precisión se ha convertido en tu ADN”, expresó Dati, quien además elogió la calidez y hospitalidad de las boutiques de la diseñadora.

Visiblemente agradecida, Beckham tomó la palabra y destacó el valor simbólico del reconocimiento: “Presentarme en el escenario más importante del calendario de la moda y sentir tanta aceptación y pertenencia es algo que no tomo a la ligera. Siempre admiré profundamente la estética francesa, y ser reconocida aquí refleja años de compromiso y dedicación”