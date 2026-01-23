DJ Fat Tony revela los momentos incómodos del baile entre Victoria Beckham y su hijo

A casi cuatro años del casamiento que debía ser el evento del siglo, el escándalo entre los Beckham y los Peltz suma un capítulo revelador. Este viernes, el reconocido DJ Fat Tony aportó testimonios directos sobre el infame baile de Victoria Beckham, describiéndolo como una situación «realmente incómoda» que dinamitó la armonía de la fiesta en Palm Beach.

Lo que debió ser el primer baile de los recién casados se transformó, según los presentes, en un «sabotaje» coreográfico que terminó con Nicola Peltz abandonando el salón entre lágrimas y Brooklyn Beckham atrapado en un escenario frente a 500 invitados.

«Pon las manos en las caderas de tu madre»: el polémico pedido de Marc Anthony a Brooklyn Beckham

El origen del conflicto se remonta al momento en que el cantante Marc Anthony, invitado de honor a la boda, llamó al escenario a quien consideró «la mujer más hermosa del lugar». En lugar de convocar a la novia, el artista invitó a Victoria, quien procedió a realizar una danza latina con su hijo que, según el propio Brooklyn, fue «altamente inapropiada».

El DJ Fat Tony confirmó en el programa This Morning que la tensión fue palpable para todos los asistentes: «Todo el mundo hablaba de eso en el brunch del día siguiente». Mientras Victoria se lucía en el escenario, la verdadera protagonista del evento, Nicola Peltz, se encontraba «devastada» ante lo que interpretó como un robo deliberado de su momento planeado durante semanas.

De «nepo baby» al distanciamiento: el descargo final de Brooklyn Beckham

Este nuevo testimonio surge luego de que el propio Brooklyn Beckham rompiera el vínculo con sus padres y publicara un descargo en sus redes sociales explicando su necesidad de distanciarse. El joven chef aseguró que su madre «le robó» su primer baile matrimonial, un recuerdo que le genera «ansiedad y vergüenza».

El escándalo escaló al punto que la pareja decidió renovar sus votos en agosto 2025 para «limpiar» la memoria de aquel día, en una ceremonia a la que no asistió ningún integrante del clan Beckham. Para el círculo íntimo de la familia, el baile de Victoria fue solo el síntoma de un problema mayor de ego y control que hoy mantiene a los Beckham divididos por un abismo mediático y personal.