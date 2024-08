Video | Así fue el regreso de Cocineros Argentinos por América, junto a Maju Lozano: «Estamos acá»

Cocineros Argentinos volvió a la televisión, tras ser cancelado a comienzos de año de la TV Pública. Así fue el retorno del histórico programa de la mano de Maju Lozano en América…

Este lunes, a las 12, el ciclo de cocina desembarcó nuevamente en la tele de aire para compartir las mejores recetas, tips y secretos a la hora de encender las hornallas. Esta temporada mantendrá el mismo espíritu de siempre, aunque promete mucho más humor, frescura y diversión.

“Hola, hola, hola, hola… ¡Felices mediodías para todos! Bienvenidos a Cocineros argentinos en América. Yo no sé si bailar, si llorar, si reírme, si irme o todo eso”, bromeó Lozano en el arranque.

La conductora dejó en claro su emoción por volver a un canal donde transitó sus primeros años en el medio. “Estoy muy feliz de volver a América, casi que es la casa donde nací y con un grupo hermosísimo de trabajo, unos cocineros y compañeros divinos con los que vamos a disfrutar y aprender todos: vos, yo y todos los que estamos acá”, prometió.

El nuevo ciclo cuenta con la participación del entrerriano Luciano García, un chef oriundo de Paraná. También se sumó Roberto Ottini, especialista de la cocina italiana. En panificados estará Juan Manuel Herrera. Y también se hará presente el chef Fernando Trocca.

Además de enseñar a cocinar, este ciclo ofrecerá como siempre tips, consejos y servicios para aprender a ahorrar, para saber qué vegetales de estación comprar, cómo acomodar la heladera, etc. Para eso estarán la misionera, Gladys Olazar y Marito Laurens, el “carnicero amigo”.

Juan Braceli reveló el motivo por el cuál no formará parte de Cocineros Argentinos

Juan Braceli no estará en el regreso del popular programa y en diálogo con Matías Martin explicó los motivos: «Fue duro para mí, pero había que hacer un cierre y me sentí en paz porque pudimos alzar las banderas iniciativas del asunto que había iniciado hace 15 largos años que tienen que ver con la inclusión, llegar a cada uno de los rincones de la Argentina y la función de los medios públicos concretamente».



«Demandaba muchas horas y todos los días, y estoy con otros proyectos que no permitían que pudiera estar tanto tiempo como el que se merece un programa así. Es la etapa profesional y personal más importante de mi vida”, aseguró.

Para Braceli no fue una decisión fácil de tomar: ”Fue una decisión dificilísima de tomar. Yo me voy con la mejor, Cocineros va a estar siempre en mi corazón. El programa es parte de mi vida. Mi hija mayor tiene 16 años y tenía pocos meses cuando estábamos a punto de comenzar”.

“Van a hacer un programón y creo que la incorporación de Maju Lozano le va a dar una frescura en este formato en una nueva pantalla”, concluyó Braceli.