Video | Juan Gil Navarro habló de la pelea con Cris Morena, tras su salida de Floricienta: «Desagradecido»

El actor Juan Gil Navarro, que interpretó al inolvidable Federico Fritzenwalden, causó polémica al revelar cómo fue su salida de Floricienta y su discusión con Cris Morena. Las declaraciones surgen a días del estreno de Margarita, la secuela de la tradicional telenovela.

En una reciente entrevista al canal América, Gil Navarro reveló las razones detrás de la muerte del «Freezer» y dio detalles sobre su salida que generaron sorpresa en los fans.

«Me daba vergüenza y me parecía estúpido esta idea de decir: ‘Hola, ¿qué tal? Soy el príncipe’. Me daba mucha vergüenza también salir vestido de celeste en el Gran Rex, parecía Ben Stiller», reconoció el actor.

En ese contexto, el artista recordó la reacción de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich cuando les informó que se sentía incómodo y que prefería retirarse en la primera temporada. «A fin de año me junté con ellos, les dije que les agradecía, pero que necesitaba hacer otra cosa».

Y seguidamente, agregó: «Tenía 30 años cuando me fui. No les gustó nada, nada… me dijeron que nadie se bajaba de un éxito y que era un desagradecido».

Gil Navarro aseguró que su cuerpo empezaba a darle señales de que era necesario un respiro de la telenovela y criticó la postura de los creadores de Floricienta: «Me pareció que era más el enojo que la comprensión».

Lali Espósito se reencontró con Cris Morena: el video que emocionó a los fanáticos

Lali Espósito se reencontró con Cris Morena en el backstage del Cris Morena Day en el Gran Rex. El video, que no tardó en viralizarse en las redes sociales, se dio en pleno ensayo. El tierno momento tuvo lugar cuando la artista le hizo un sentido comentario a su descubridora.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Cris Morena se reencontró con Lali Espósito en pleno ensayo, de cara al Cris Morena Day de Olga, un show en beneficencia que se realizaró este miércoles 28 de agosto 2024 en el Teatro Gran Rex. Después de un largo abrazo, la artista le preguntó: “¿Te gustó?”. La productora aprobó y la cantante admitió: “Me di cuenta de que es redifícil”.



“Ay, dice que es difícil”, comentó entre risas Cris. Pero Lali explicó: “Real, más con esa voz de niño”. “¿Te gustó?”, le volvió a preguntar. Y la productora reafirmó: “Mucho”.