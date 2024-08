Furor por el Cris Morena Day de Olga: todos los detalles

El famoso canal de streaming Olga anunció el Cris Morena Day, un show en beneficencia que se realizara el próximo miércoles 28 de agosto en el Teatro Gran Rex. El evento causó furor entre los fanáticos de los proyectos de la productora, quienes están haciendo fila desde el fin de semana para conseguir las entradas gratis en Humboldt y Cabrera.

¿Quiénes participarán del Cris Morena Day?

Las entradas para el Cris Morena Day son gratuitas, su único costo es un kit de alimento no perecedero que la Fundación Sí donará a la residencia universitaria Romina Yan en la provincia de Corrientes. Los tickets se repartirán a partir de las 8 am hasta 10 am de este lunes 26 de agosto.

Olga organizó este evento par homenajear los proyectos de Cris Morena que marcaron la infancia de toda una generación de niños en Argentina. Entre ellos, la recordada Chiquititas de Romina Yan, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles.

El evento contará con la participación de los siguientes cantantes, actores y personalidades de las redes.

Cris Morena.

Nati Jota.

Gime Accardi.

Agustina Cherri y Muna.

Chita.

Emilia Attias.

Evelyn Botto.

Francisco Charco.

Isabel Macedo.

Joaquín Levinton.

Lali Espósito.

Margarita.

Migue y Mery Granados.

Mike Amigorena.

Nico Vázquez.

Peter Lanzani.

Rusherking.

Benjamín Rojas.

Felipe Colombo.

Rocío Igarzábal.

¿Dónde ver el Cris Morena Day si no consigo entradas?

El streaming Olga trasmitirá el evento desde YouTube. A partir de las 18 hs empezará la alfombra roja y a las 19 hs se dará comienzo a la trasmisión desde el Teatro Gran Rex.