Video: la reflexión viral de Lali Espósito en España sobre un caso de acoso

Lali Espósito fue invitada nuevamente al programa español «El Hormiguero», uno de los más populares del país, y protagonizó un momento que se hizo viral en redes sociales.

La argentina, que ya tuvo varias participaciones en el show televisivo, estuvo a cargo de un segmento llamado «Life coach», una especie de consultorio donde la gente manda sus experiencias amorosas y ella da su parecer.

Una de los mensajes decía: «Estoy enamorado de mi vecina, qué me recomiendas que haga para atrarla? Me denunció por acoso el año pasado, no sé que hacer, solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche, buena onda»

«Realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje», respondió Lali sin eufemismos.

«Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”, continuó.

«Un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien. Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”, finalizó y generó el aplauso de todos los presentes.

