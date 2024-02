Milei y Lali: «No vimos las contestaciones. Discutimos algo más profundo, ¿En qué gasta dinero la política?», aseguró Adorni

Nuevamente las agresiones de Javier Milei a Lali Espósito generaron repercusiones. Ayer, la cantante le respondió públicamente al Presidente de la Nación, quien la señaló por participar de shows pagados por municipios y provincias. Además, lo invitó a participar de uno de uno de sus conciertos. Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que no habían visto la respuesta de Lali y que no «estuvo entre los temas prioritarios del día».

En la conferencia de prensa brindada por el vocero presidencial, Manuel Adorni hizo referencia a las repercusiones que tuvieron las acusaciones que realizó el Presidente de la Nación contra Lali Espósito. En un primero momento manifestó no haber visto las contestaciones de la cantante.

Luego, manifestó la discusión no debería centrarse en Lali. «Discutimos algo más profundo, ¿En qué gasta dinero la política?», remarcó Adorni.

En este momento, el vocero presidencial hizo nuevamente referencia a los recitales pagados con impuestos municipales, así como también a los vuelos que se realizan en aviones sanitarios, quitando de esta polémica a Lali.

«Hoy no hablé con el Presidente de esto, no estuvo Lali en los temas prioritarios del día. Sin embargo nosotros entendemos que hay cuestiones que la gente no puede seguir subsidiando o pagando con impuestos en un país donde la mitad de su gente es pobre, donde hay un 1.300.000 chicos que no pueden comer», manifestó Adorni.

Adorni sobre la invitación de Lali a presenciar uno de sus shows: «Si el presidente va, seguro vamos juntos»

Ayer, Lali Espósito hizo pública su contestación a los dichos del Presidente de la Nación. Entre otras cosas, la actriz realizó un repaso de su vida como profesional, dijo que respetaba la decisión de los argentinos en las últimas elecciones e invitó al jefe de Estado a su próximo show.

«Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro«, manifestó Lali Espósito.

Sobre esto Adorni dijo: «La verdad desconozco si el Presidente será gustoso de ir a un concierto de Lali Espósito. Si participa, hasta por ahí podemos ir juntos».