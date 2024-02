Milei no frena, le respondió a Lali Espósito y citó al Gramsci «Kultural»

El intercambio entre Javier Milei y Lali Espósito no para. Incluso se agrava. El presidente de la Nación ocupó minutos de TV y radio a embestir contra la artista y cuestionar los fondos que se destinan a la realización de shows. El sociólogo Pablo Alabarces analizó el fenómeno detrás de los insultos y aseguró que este intercambio, lejos de ser simétrico es desigual. “Hay que leer esto como violencia institucional. No es un candidato el que habla, no es un showman, no es un panelista, no es Yanina Latorre, es el Presidente de la Nación”, explicó.

El intercambio no es nuevo. Milei la acusó de cobrar “de varios gobiernos” por los shows en los que Lali Espósito es contratada por municipios y provincias para trabajar en fiestas populares y hasta aseguró que esos gastos se financiaban con “el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco”. En una entrevista en Radio La Red Milei insistió. Le habló directamente a ella: “¿Quién empezó con esto? ¿Empecé yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que yo te responda”.

Lali Espósito en redes sociales había manifestado su preocupación por el posible triunfo de Milei en las PASO. “Qué peligroso. Qué triste”, publicó en su cuenta de exTwitter. Y en Cosquín Rock, el fin de semana pasado, sobre el escenario Lali decidió contestar a las críticas que recibía en redes sociales. Cambió la letra de su canción ¿Quiénes son? y sumó: “que si fumo, que si bebo, que si vivo del Estado”.

Lo cierto es que el intercambio no cesó. Ayer Lali Espósito respondió a las dichos vertidos en su contra por parte de Javier Milei. Entre otras cosas, la actriz realizó un repaso de su vida como profesional, dijo que respetaba la decisión de los argentinos en las últimas elecciones e invitó al jefe de Estado a su próximo show. En un breve mensaje, la cantante le habló de la asimetría de poder que existe entre un jefe de un gobierno y un ciudadano que piensa diferente al que ejerce la primera magistratura.

Hoy en la conferencia de prensa brindada por el vocero presidencial, Manuel Adorni hizo referencia a las repercusiones que tuvieron las acusaciones que realizó el Presidente de la Nación contra Lali Espósito. En un primero momento manifestó no haber visto las contestaciones de la cantante. Luego, manifestó la discusión no debería centrarse en Lali. «Discutimos algo más profundo, ¿En qué gasta dinero la política?», remarcó Adorni.

«Hoy no hablé con el Presidente de esto, no estuvo Lali en los temas prioritarios del día. Si embargo nosotros entendemos que hay cuestiones que la gente no puede seguir subsidiando o pagando con impuestos en un país donde la mitad de su gente es pobre, donde hay un 1.300.000 chicos que no pueden comer», manifestó Adorni.

Hoy el Presidente de la Nación decidió utilizar su cuenta X para volver a contestarle a la cantante de pop. Tituló el posteo «Desaramndo el Gramsci Kultural». Consideró que el problema “no es una actriz sino una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos”.

En su posteo el Presidente de la Nación dijo: «La raíz del problema argentino no es político y/o económico, es moral y tiene como consecuencias el cinismo político y la decadencia económica. Este sistema está podrido y por donde se lo toca sale pus, mucha pus, muchísima».

Los mensajes de apoyo a Lali Espósito de artistas y personalidades reconocidas no tardaron en llegar desde u amplio espectro ideológico. En redes sociales se expresaron: Ricardo Mollo, Martín Lousteau, Pablo Moyano, Daniel Grinbank, Guillermo Moreno, Jorge Rial, Abel Pintos, el colectivo Actrices Argentinas, Pablo Moyano, la diputada exaliada del gobierno nacional Carolina Píparo, el colectivo Ni Una Menos y hasta Amalia Granata

Texto completo de la respuesta de Javier Milei a Lali Espósito:

DESARMANDO EL GRAMSCI KULTURAL

La raíz del problema argentino no es político y/o económico, es moral y tiene como consecuencias el cinismo político y la decadencia económica.

Este sistema está podrido y por donde se lo toca sale pus, mucha pus, muchísima..

Gramsci señalaba que para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación. Argentina es un gran ejemplo de ello. Cuando uno expone la hipocresía de cualquier vaca sagrada de los progres bienpensantes, se les detona la cabeza e inmediatamente acuden a todo tipo de respuestas emocionales y acusaciones falsas y disparatadas con el objetivo de defender a capa y espada sus privilegios.

Así no sólo quedan expuestos aquellos que reciben los privilegios de los políticos en términos de remuneraciones no validables a mercado, sino que también quedan expuestos aquellos políticos, gobernadores e intendentes que se valen de los recursos aportados por los pagadores de impuestos para hacer propaganda política, y por supuesto también los seres más miserables de la política aparecen en busca de alguna ventajita que se apalanque en lo políticamente correcto (aunque en el fondo implique un acto violento). Sin dudas, cualquiera sea la columna que se denuncie del edificio de Gramsci, los receptores de privilegios de las otras dos saldrán en su auxilio.

Por lo tanto, lo más maravilloso de la batalla cultural llevada a la política versada sobre el principio de revelación es que cuando uno señala las vacas sagradas del edificio de Gramsci, automáticamente genera una línea de separación entre los que viven de los privilegios del Estado y las personas de bien.

Acá el problema no es una actriz. Es una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos. Bueno, nosotros venimos a terminar con eso.

Sin embargo, muchos no la ven y no pueden disfrutar de esta clase aplicada…

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!