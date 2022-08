Video: Lissa Vera denunció acoso sexual por parte del líder de «La Banda del Lechuga»

En las últimas horas, la exbandana Lissa Vera hizo una dura denuncia pública contra el líder de «La Banda del Lechuga» por acoso sexual en una salida nocturna, que acompañó con una presentación judicial.

La base de la queja se hizo sobre un video que se volvió viral, donde se ve a Santiago Ismael Torres agarrándole la cara y besándola en contexto de una salida de fin de semana, que sería en un boliche bonaerense.

Según relató la cantante, el muchacho «hizo mucho hincapié en decirme que tenía que ir sola con él. Yo no voy a ningún lado sola, suelo ir con una de mis amigas».

«Me dijo ‘vamos a cenar para hablar de laburo’. Nos juntamos, nos matamos de risa… En un momento, me tomó por sorpresa y me besó. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo«, agregó en su relato en el programa «LAM» de América.

Lissa no descarta haber ingerido alguna sustancia, que le haya provocado un estado de ensoñación por el que no se pudo defender de esa actitud.

«Creí que venía muy cansada, que era por la pérdida de la costumbre que tomar. Él se encargó de que estuviera anestesiada para darme un beso y filmarme«, agregó la exparticipante de «El Hotel de los Famosos». «Algo me colocaron en el vaso», aseguró también.

Lissa Vera indicó que Torres, además, está casado y tiene una hija, ya que ella asistía de visita a su casa y las conoce a ambas.

«No puedo afirmar que sucedió, pero sí me besó en contra de mi voluntad. No me beses cuando estoy borracha. No hagas cosas cuando no estoy en mi sano juicio. Claramente, algo me pasó», concluyó.