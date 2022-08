El sorpresivo romance de Adriana Aguirre con una joven estrella del trap argentino

Lejos de desilusionarse con el amor tras su separación de Ricardo García, la vedette Adriana Aguirre blanqueó un nuevo romance que, según indican, sería con un artista estrella del trap argentino 45 años menor que ella.

La famosa reveló su situación sentimental el último fin de semana cuando, invitada al programa de Pía Slapka y Tomás Dente en Canal 9, contó que alguien misterioso le escribía durante su participación en «La tarde del Nueve».

Las pistas llevaron a interpretar que su nueva pareja sería el trapero Paco Amoroso, de 25 años, quien saltó a la fama durante los últimos años junto a Ca7riel. “Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”, había confesado ella.

“Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido”, dijo Adriana, tras ser consultada sobre el por qué de que su celular sonara todo el tiempo durante la entrevista.

La teoría no es descabellada. Es que Paco y Adriana se conocieron en marzo, cuando lanzaron el videoclip de «Paga Dios» que fue viral en redes sociales. Allí ella interpreta a una «sugar mommy», que lo besa apasionadamente.

“¡Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual”, comentó al respecto la mediática sobre salir con alguien mas joven. “Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta”, aseguró de manera picante.