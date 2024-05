Video | Mario Pergolini anunció su regreso a la televisión: cuándo y dónde verlo

¡Mario Pergolini vuelve a la televisión! El conductor y dueño de Vorterix regresará a la pantalla chica el próximo lunes 3 de junio a través de la señal de noticias IP. Según se adelantó, hay varias sorpresas previstas para este retorno.

🔜 ¡#Maldición, el lunes va a ser un día hermoso!



👉 Mario Pergolini se suma a #IP con todo su equipo y muchas sorpresas



📺 Desde el 3 de junio, de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 #MaldiciónVaASerUnDíaHermoso en la pantalla de #IP pic.twitter.com/sd38jWZSf7 — IP noticias (@_IPNoticias) May 30, 2024

Pergolini volverá con su actual programa Maldición va a ser un día hermoso, el cual —además de ser trasmitido por streaming— saldrá en simultáneo por la señal de noticia. Por lo pronto, mantendrán el mismo horario matutino de 8 a 11hs.

«¡Hola, soy Mario Pergolini! De lunes a viernes, hago «Maldición va a ser un día hermoso» por Vorterix. Pero a partir del lunes vamos a estar saliendo a través de IP«, expresó en un reciente spot difundido a través de las redes sociales. Se esperan varias sorpresas «increíbles» para esta nueva etapa, que serán acompañadas con la clásica dosis de «humor» que caracteriza a conductor.

Entre los adelantos, se conoció que una inteligencia artificial participará del programa. De esta manera, Vorterix e IP se sumarán a la lista de medios a nivel mundial que incorporaron presentados virtuales.

«¡Hola a todos!, soy una inteligencia artificial y estaré aportando mi visión sobre tecnología«, aseguró el IA, al mismo tiempo destacó que su participación «mejorará el programa».

Mario Pergolini desmintió el cierre de Vorterix: “Nos va súper bien”

Un chiste al aire realizado por Mario Pergolini en su programa radial Maldición va a ser un día hermoso, no salió como esperaba para el conductor. Lo que se presentaba como un simple sketch humorístico derivó en titulares anunciando el supuesto cierre de su radio, Vorterix, y el periodista tuvo que salir a desmentirlo.

A través de un video que grabó desde la sede de la emisora, ubicada en las instalaciones del teatro Vorterix, el exCQC realizó un descargo para aclarar la situación y compartir algunos cambios que se avecinan en la empresa, como el traslado de la radio que se emite por la actual FM 92.1 a una nueva frecuencia. Mirando a cámara y con cierta ambigüedad, Pergolini apuntó primero: “Quería tener esta charla yo solo, sin mis compañeros de mesa, para aclarar, o quizás para oscurecer un poco más, para ver si llegamos a alguna conclusión”, introdujo.

Y precisó: “”El viernes hicimos un chiste, estábamos hablando de un tema sobre la luz, además porque estamos por tomar una acción, y nos venía bien hacer el chiste de: ‘Se acabó, vamos a salir del 92.1′. A partir de ahí, hacemos como una conferencia de prensa, un chiste bastante común que hacemos desde hace muchos años, de simular como una conferencia donde todos te hacen preguntas y vos vas diciendo pavadas. Nos tomamos un poco de lo que dijo [Alejandro] Fantino sobre que estaba muy cara la luz y que por eso iba a cerrar Neura [su canal de streaming]. ¿Y qué terminó sucediendo en el día de ayer? Se cortó el pedazo solo donde estamos haciendo este chiste“, dando por válidas las palabras en broma del conductor.

El periodista aclaró, sin embargo, que es crítico con respecto al aumento del servicio de la luz, pero dejó rápidamente en claro que eso no supone un problema para su empresa. “He dicho públicamente que la energía tenía que cambiar sus precios. Y no me meto en ese tema porque tampoco puedo hacer nada. La verdad es que todos tenemos que pagar: vos, yo como empresa, los usuarios individuales”, señaló.

Y volvió a cuestionar que sus dichos se reprodujeran en los principales medios del país. “Alguien levanta, hace un corte de eso, y dice: ‘Precios obscenos de la luz’ o ‘Vamos a cerrar Vorterix’. Tres minutos antes de este video queda claro que lo que decimos es un chiste”. Tras ello, Pergolini reiteró que, lejos del cierre, su emisora tiene para rato. “Vamos a seguir, por ahora nos va súper bien, hemos hecho un cambio muy grande y nos va bárbaro, no nos podemos quejar”, resaltó.