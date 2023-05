¿Viviana Canosa de novia? Quién sería el nuevo amor de la conductora de LN+

Viviana Canosa reapareció en los medios durante las últimas semanas, después de su abrupta salida del grupo América, y volvió con su ya conocido tono crítico contra el gobierno nacional al aire de LN+ y en radio El Observador.

Pero la vida de Canosa también dio un giro de 180 grados en materia amorosa: es que, según ella misma aseguró, se aventuró a tener una cita en los próximos días junto a una persona con la que ya habría compartido momentos íntimos durante el verano.

La infidencia la reveló en el pase con Yanina Latorre al aire de radio El Observador (107.9 en Buenos Aires), donde le contó a la panelista que se había animado a darle un lugar al romance en su vida cotidiana, tras su separación de Alejandro Borenstein.

Por eso, Latorre llevó información exclusiva a LAM, por América, y contó algunos detalles sobre la persona con la que Canosa compartiría una historia de amor. «Tiene un cita la semana que viene, va a ir a cenar con un señor con el que ya estuvo dándole a la matraca. Lo hizo en enero y febrero, alquilaron una quinta, nunca en la casa de ella o la del señor» reveló Yanina.

Y agregó «el señor es famoso, no es político, no es empresario ni poderoso. Ha ido de invitado a su programa en América 24, más de una vez. La sensación que me da a mí es que es actor. Tiene 51 años, me dijo que tenía su edad aproximadamente, ella tiene 51«, sumó.

Quién podría ser el nuevo novio de Viviana Canosa

Apenas Latorre contó los detalles, Ángel De Brito, el conductor de LAM, comenzó a jugar con diversos nombres de personas con las que Canosa podría estar vinculada.

Inicialmente, surgió el nombre del actor Marcelo Mazzarello, pero después se descartó porque Viviana señaló que se trata de «un amigo» que se encuentra en pareja.

Otro de los nombres que surgió fue el de Martín Bossi; pero también aparecieron, entre otros, Leonardo Sbaraglia y Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, quedó abierto el misterio.