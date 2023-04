Antonio López abrió su corazón sobre Wanda Nara: qué dijo el participante de MasterChef

Uno de los participantes favoritos de MasterChef Argentina es Antonio López, el joven salteño que logró conquistar el corazón del público con su historia de superación. Con la energía puesta en superar los desafíos que le proponen Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, el muchacho se mostró a corazón abierto e hizo una confesión respecto de la conductora del ciclo, Wanda Nara.

Con total sinceridad, Antonio confesó que «Wanda me hace algunas preguntas y todavía me siento un poco incómodo cuando ella me habla».

«Todavía no caigo que estoy hablando con Wanda Nara» le confesó el participante a las cámaras en uno de los clips, donde además se lo mostraba acercándose al frente para presentar su plato a los jurados.

Antonio también tuvo un intercambio con Zaira Nara, tras el cual se mostró muy confiado en su evolución. «Me siento bien. Cada vez empiezo a agarrar un poco más de confianza conmigo mismo» expresó.

«Poco a poco, intento ir mejorando para no quedarme en la misma zona» concluyó el estudiante de enfermería.

Cómo y cuándo ver MasterChef Argentina

Luego de la final de Gran Hermano 2022, Telefe apuesta al éxito de MasterChef Argentina, con la conducción de Wanda Nara.

La competencia, que ya tiene cuatro participantes eliminados, puede verse de lunes a jueves a las 22:45 por la pantalla de Telefe. Y los domingos continúan las instancias de eliminación, con difíciles pruebas, desde las 22:30.