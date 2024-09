Viviana Canosa tiene fecha de estreno en la radio: cuándo y dónde escucharla

Finalmente, y después de una larga espera por parte de sus seguidores, Viviana Canosa vuelve a la radio y lo hará a lo grande. Estará al frente de “Viviana 630”, por Radio Rivadavia, todos los sábados de 8 a 11 horas. Conocé todos los detalles de la decisión.

Cuándo vuelve Viviana Canosa a la radio

Según contó la propia conductora, Viviana Canosa comenzará este sábado 14 de septiembre en Radio Rivadavia, lo que implicará un cambio en la grilla de la emisora. Así, “Rivadavia Agro” irá de 6 a 8, con Carolina Urdangarín y Tomás Rivas, mientras que “Modo Plager”, conducido por Débora Plager, comenzará más tarde: irá de 11 a 13 horas; luego seguirá “El sillón de Rivadavia”, de 13 a 17 horas, con conducción de Ricardo Guazzardi.

Sin dudas, hay mucha expectativa por su regreso y por escuchar su opinión sobre los temas de actualidad. Hace pocos días, fue Viviana Canosa quien anunció su regreso en un posteo en redes sociales. «Hola a todos. Para los que me preguntan por la radio, es cierto. El 14 regreso«, aseguró.

Por qué Viviana Canosa se alejó de los medios

Viviana Canosa se alejó de los medios a fines de 2023, cuando renunció a su programa en El Observador 107.9 y su espacio fue ocupado por Marina Calabró. En esa emisora, Canosa hacía un divertido pase con Yanina Latorre y fue en ese espacio donde dio los motivos de su partida: “Es nuestro último pase y mi último programa. No me puse de acuerdo con la radio. Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen”.

“Esto no es dramático ni nada, yo soy de las personas que piensan que las cosas pasan por y para algo. Y vengo varios años de hacer tele a la noche… y este año nuestro pase, que gastamos una energía tremenda y de acá me iba corriendo al pase de Jonatan Viale, después al de Alfredo Leuco. Y hago mis programas y los produzco, hago todo… y ayer me dijeron acá que no se podía hacer el cambio de horario que quería”, había explicado la conductora.

Con información de Noticias Argentinas.-