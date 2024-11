Vuelve Gran Hermano 2025: este es el análisis de una ex participante

Casi todos los chicos que se anotan para participar de Gran Hermano sueñan con una carrera en los medios de comunicación. Algunos lo consiguen, pero otros pasan sin pena ni gloria y quedan en el olvido del público.

Florencia Cabrera de participante de Gran Hermano a notera

Una exjugadora que de a poquito se fue abriendo paso es Florencia Cabrera, que en la casa no tuvo mucho destaque, pero logró posicionarse como notera para el programa de Laura Ubfal por América, para el de Pilar Smith en la señal Net, además de trabajar en streaming.

Para Florencia, su paso por Gran Hermano fue un éxito: “Me gustó mucho la experiencia. Obviamente que quizás me pueden juzgar como jugadora o no jugadora, eso es indistinto. A mí lo que me gusta mucho son los medios, entonces me da mucha alegría”.

“Empecé a estudiar periodismo gracias a la exposición o al paso por Gran Hermano. Y bueno, hoy estoy trabajando en varios lugares, así que metiéndole. Gran Hermano lo que te da es la exposición, después de ahí hay que ver qué haces vos con eso, para dónde querés ir, cómo te metés, es muy difícil entrar en los medios, la verdad”, consideró Florencia.

La vuelta de Gran Hermano

Este lunes 2 de diciembre regresará a la pantalla Gran Hermano con nuevos participantes y propuestas diferentes para captar una vez más a los televidentes.

“Vuelve el lunes 2, así que estamos muy ansiosos. Vamos a estar ahí en la presentación, nos invitaron a todos los ex jugadores. Así que estamos muy contentos y también registrándonos para estar ese día. Vamos a ver qué dicen estos nuevos personajes”, consideró la estudiante de periodismo.

Por su nuevo rol de notera, seguirá muy de cerca el reality: “Ya estoy trabajando en los medios, tengo que tener información. Así que voy a estar atrás viendo qué jugadores gusta el público, un poquito de todo”.

Al ser consultada sobre si volvería a ingresar a la casa si le dieran la posibilidad, Flor Cabrera respondió que “sí”: “Hoy con la información que tengo, sí. Porque obviamente la exposición y el paso por la casa te abre un campo en tu mente que no sabías que existía. Y hoy sí tengo otra información que no es la misma que tenía antes. ¿Si lo harías distinto? Recontra. Jugaría para el público, claramente que es lo que me hace permanecer en la casa. Indistintamente si te quieren, si no te quieren, dejaría que las cosas me afecten como me afectaron allá adentro”.