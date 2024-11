Yanina Latorre reveló cuándo y cómo será el último programa de Susana Giménez en Telefe: los detalles

El regreso de Susana Giménez a la televisión llega a su fin y la producción de Telefe comenzó a preparar el cierre del programa y a dar inicio a la nueva edición de Gran Hermano. La diva se despedirá de su ciclo a lo grande.

¿Cuándo será el último programa?

En LAM, Yanina Latorre compartió los detalles del programa del próximo domingo y del 8 de diciembre, que marcaría probablemente el último programa de Susana Giménez en la televisión argentina.

«Este domingo sería el anteúltimo programa. Hoy estuve chequeando, empieza Gran Hermano el lunes, deberían invitar a Santiago del Moro. Hubo un rumor, en un momento se pensó, no se arregló, no sé si es que Susana no quiere o Santiago no le divierte. Eso no va a pasar. Lo cierto es que este domingo va a haber una entrevista de ella misma hecha con inteligencia artificial a La Mary», contó «la angelita».

Los invitados para el cierre del programa de Susana

La panelista contó qué planes tiene la producción para el cierre del ciclo de la rubia y reveló el nombre de la flamante última invitada.

“Es una bomba. La invitada de la noche especial va a ser Tini. Va a haber un sketch mega, con 15 figuras de muy buen nombre”, anticipó Yanina.

“Santiago del Moro va a estar en un brindis, cierre de programa, en el último. A mí me pareció raro. Lo lógico sería que vaya Santiago este domingo a hablar porque arranca Gran Hermano”, adelantó.

Y por último agregó: «También sé que buscaron a Roberto García Moritán. Se reunieron con él, le ofrecieron guita, mejor que a Pampita. Dijo: ‘no me den nada, porque no voy a hablar».