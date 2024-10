Wanda Nara cometió un grave error y reveló quién será el primer finalista de Bake Off Famosos 

Wanda Nara en Bake Off Famosos.

Wanda Nara reveló quién será el primer finalista de Bake Off Famosos (Telefe) a dos semanas de su comienzo. No se sabe si habrá sido intencional o no, lo cierto es que la conductora quedó marcada en un nuevo escándalo por revelar quién será el primer finalista de esta temporada.

¿Quién será el finalista de Bake Off Famosos?

La conductora realizó un vivo en su cuenta de Instagram desde el estudio del programa, y reveló una información inédito que no pasó por desapercibido.

En este caso, el influencer Hugo Orlando, detalló en su cuenta de TikTok lo que sucedió: «Bueno la cagar*n a ped*s a Wanda Nara. Estaba con El Calle (Callejero Fino) y empezó a transmitir un vivo de Instagram y para los que no saben el programa está grabado con anticipación».

«La producción le empezó a decir que corte el vivo porque se estaba viendo a todos los que van a seguir en el programa y, aunque insistieron, ella dijo que no iba a cortar la transmisión», continuó.

«Así que en un momento El Calle dijo que él es finalista, la retaron a Wanda y lo tuvo que cortar«, sentenció el influencer.

Cabe destacar que, Callejero Fino ya ganó el delental de pastelero estrella en el tercer programa del reality, y es uno de los mejores participantes actualmente, aunque también tuvo grandes chances de irse.

¿Quién será eliminado de Bake Off Famosos?

En los últimos días, por otra parte, la conductora ya había cometido otro gravísimo error donde reveló sin querer el nombre de un participante que será próximamente eliminado.

La empresaria estuvo en el streaming de Susana desde YouTube después de ser entrevistada por la Diva de la televisión, y en esta oportunidad habló con Nacho Elizalde, uno de los participantes del reality de pastelería.

«Recién traté de extorsionar al jurado para que me tiren vistos buenos en las próximas pruebas y no pude», expresó Nacho.

«Con Betular (Damián) vos la tenés jodida para mí», dijo la mediática, haciendo referencia a uno de los jurados que acompañan a Maru Botana y Christophe Krywonis. A los pocos segundos, fue donde metió la pata y lanzó: «Pero igual… él zafa diciendo que tu eliminación fue cuando él no estaba«.

En ese momento, Nacho la miró totalmente desconcertado y le dijo: «Estamos spoileando…». Y agregó: «No, no pasó. Es todo una mentira. Vamos yendo para el stream».

Si bien el actual participante quiso desviar la conversación, en realidad ya no había vuelta atrás, y Wanda Nara aseguró su eliminación en algunos de los próximos programas. Por este motivo, sentenció en tono de broma: «Bueno, igual pará. ¿Quién se iba a imaginar Nacho ganador? Ni la familia».

El video no tardó en viralizarse en las redes, y los televidentes se sintieron molestos por las declaraciones de Wanda ya que «no podían creer el error que tuvo en vivo y en directo«, mientras que otros se lo tomaron con humor y le dieron la razón, dando a entender que «Nacho no iba a ser el ganador del programa».