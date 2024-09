Wanda Nara defendió a Maru Botana en medio del escándalo: Qué dijo la conductora de Bake Off Famosos

La conductora de Bake Off Famosos salió a defender a su compañera ante las duras críticas que recibió en las últimas semanas.

La cocinera y jurado de Bake Off Famosos, Maru Botana, recibió fuertes acusaciones en las últimas semanas. La conductora Jimena Monteverde visitó Caras TV y aseguró que la jurado la había dejado sin trabajo y que fue «la decepción más grande que tuvo en televisión». Ante las acusaciones, Botana publicó un vídeo aclarando la situacion, y su compañera Wanda Nara salió a bancarla.

Wanda Nara sobre las acusaciones hacia Maru Botana: «Le dije que el que calla otorga»

Este lunes a las 22:30 se estrenará por la pantalla de Telefe Bake Off Famosos Argentina, una nueva edición del popular reality de pastelería británico. En la presentación del programa el pasado miércoles, Wanda Nara defendió a su compañera Maru Botana.

«No quiero entrar en polémicas, pero a mí me duele mucho cuando a veces se habla de alguien y esa persona no se defiende. Un poco fui yo que le dije a Maru que los cachetazos viene y no te defendes. La conocí a Maru en estos meses y es un ser espectacular» comenzó diciendo la conductora.

«Es una mujer increíble y por eso me atreví a decirle que diga la suya y que la gente la conozca, porque a veces el que calla otorga», detalló Nara. «Yo sé que yo a veces soy muy de responder y hay gente que no. Le dije a Maru que haga algo corto y preciso, y un día se fue a correr temprano, me levanto y veo que hizo ese video» continuó, haciendo referencia al descargo que publicó Botana en Instagram.

«Le dije que no era para tanto y que me sentía culpable, pero bueno hay que sacar todo eso porque a veces todo eso que uno guarda, te enferma», contó la empresaria. Luego, agregó: «Como compañera es increíble, como mamá es alucinante porque trae a sus hijos a las grabaciones. Hay que tener un poco de respeto porque todo el mundo está dejando de hacer un montón de cosas para hacer esto».

«Como siempre digo, nadie tiene el poder de decir ‘esta sí o esta no’. Nadie. Ponele que Susana Giménez diga ‘no quiero a Wanda en Telefe’, hablaría mal de ella y no es así. Las estrellas que yo conozco no tienen el poder de decir no quiero a una persona o a la otra, y este medio es muy chiquito y nos conocemos todos», cerró la conductora.