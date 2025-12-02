Wanda Nara desmintió haber pedido que bajen a La Joaqui de la tapa de revista Gente

El conductor de Bondi, Ángel De Brito, salió a aclarar la versión que circuló en redes y medios sobre un supuesto pedido de Wanda Nara para “bajar” a La Joaqui de la tapa de la revista Gente, en la tradicional edición de Personajes del Año.

“Me comunicaron que mañana es la fiesta de revista Gente, Personajes del Año, como todos los años, y que Wanda había pedido que La Joaqui no esté en la tapa. Vieron que ya vienen con un tema ahí en MasterChef… del grito que no se vio, no sé qué…”, comentó De Brito en su ciclo Ángel Responde (Bondi).

Sin embargo el rumor fue desmentido por ambas partes.

La Joaqui en revista Gente: De Brito explicó por qué el supuesto veto de Wanda es falso

De Brito decidió contactarse directamente con Wanda Nara, una de las involucradas en la presunta polémica, y obtuvo una respuesta contundente.

“Yo no pedí eso. Hablé con la revista Gente porque no fue así. Ni yo ni nadie de mi entorno pidió que bajen a La Joaqui”, aseguró la conductora de MasterChef Celebrity.

El propio De Brito agregó un dato que terminó de derribar la versión: según le informaron desde Gente, La Joaqui ni siquiera estaba invitada a la edición de este año, lo que vuelve imposible que haya existido un pedido de veto.

“Hablo con la revista Gente, porque toda esta gente —valga la redundancia— me hace trabajar al cohete. ¿Y qué dicen ellos? Que La Joaqui no estaba invitada este año”, señaló el conductor de LAM, molesto por haber tenido que aclarar una noticia que calificó como “falsa”.