Maxi López llamó “mentirosa” a Wanda Nara e hizo bailar al jurado

La gala de beneficios de MasterChef Celebrity de este lunes contó con la presencia del cantante Ariel Puchetta, sumando otro desafío a los participantes: demostrar su destreza tanto en la cocina como en el karaoke.

Cuando llegó el turno de Maxi López de cantar en la cabina, le tocó interpretar la icónica canción de Ráfaga “Mentirosa” y no dudó en dedicársela a Wanda Nara.

“Nunca mejor elegido el tema”, dijo López con humor en su entrevista individual.

Lejos de ofenderse, la conductora se metió en la cabina a bailar mientras su ex marido cantaba y la señalaba. Para su sorpresa, también se habían sumado al baile los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

A pesar de haber tenido su número más bajo el domingo pasado, el reality culinario continúa liderando su franja horaria.

Cómo le fue a Maxi López en la competencia

Cuando llegó la hora de presentar su plato, unas alitas de pollo glaseadas acompañadas de un revuelto gramajo, los chefs tuvieron una grata devolución.

«Estás a un nivel de sabores extraordinario… ponete un restaurante», comentó Betular.

Rápidamente, Wanda metió un comentario revelando su pasado gastronómico: “Fuimos socios de un restaurante, vos y yo. Después se disolvió la sociedad conyugal y todas las sociedades que teníamos”.