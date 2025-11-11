Revelaron la tajante frase que le gritó La Joaqui a Wanda Nara en medio de su pelea en MasterChef Celebrity 

Este martes, en Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino sorprendió al contar la fuerte discusión que tuvieron La Joaqui y Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). La panelista reveló detalles inéditos que no se verán en pantalla.

«Para poner en contexto, no solo lo mostró en la mesa de las botineras, sino también Valu le mostró los mensajes que Wanda le mandó a Enzo Fernández a sus compañeros de MasterChef», comenzó diciendo Martino, en referencia a la polémica que rodeó a Valentina Cervantes, pareja del futbolista.

Qué le dijo La Joaqui a Wanda Nara según la panelista de Yanina Latorre

Según Majo, La Joaqui se sintió muy identificada con Cervantes por experiencias personales similares. «La Joaqui empatizó mucho con Valu Cervantes porque ella también ha sufrido, ha tenido temas de amor y de amores tóxicos», continuó.

Además, contó que entre varias participantes del certamen se formó un grupo de amigas que se unió para despedir a Valentina. «Se hicieron bastante amigas muchas de las chicas de MasterChef. La Joaqui, Evangelina (Anderson), Momi (Giardina), (Eugenia) Tobal se juntaron para hacerle la despedida a Valu. Wanda no fue a la despedida», agregó.

💣 GRITOS Y ESCÁNDALO EN MASTERCHEF



– Majo Martino confirmó en @SQP_oficial que ayer durante la grabación de #MasterChef, La Joaqui destrozó a Wanda Nara en defensa de Valu Cervantes: "Mi amiga es buena pero no boluda, sabés?" en referencia a que habría visto los chats entre… pic.twitter.com/iifDx6R7qj — TRONK (@TronkOficial) November 11, 2025

Majo advirtió que lo que sucedió en ese momento no se verá en el capítulo de despedida de Valentina, ya que será editado: «Entonces, esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes en Telefe porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual. ¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: ‘La verdad, gracias por haber estado en este certamen'».

La situación se tornó incómoda cuando Wanda comenzó a hablar de sí misma en lugar de destacar a Valentina. «Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: ‘Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia’. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: ‘Mi amiga es buena pero no boluda'», reveló.

La reacción de Wanda no tardó en llegar. Según Martino, la conductora quedó paralizada ante el comentario y la producción tuvo que intervenir. «Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: ‘Cuando habla la plata calla la verdad'», cerró.

Cómo hacer estofado de conejo al vino tinto: la receta de La Joaqui en MasterChef Celebrity

La Joaqui apostó por una preparación con sabores intensos y contrastes dulces y salados, logrando conquistar el paladar del jurado. Su menú combinó una cocción lenta del conejo en vino tinto con una guarnición que evocó la rusticidad del Medioevo: una bruschetta de pan rústico con panceta crujiente, nueces tostadas y ciruelas que aportaron un toque dulce y jugoso.

El resultado fue un plato equilibrado, elegante y cargado de personalidad, que se destacó por su aroma, textura y presentación.

Cómo preparar el estofado de conejo al vino tinto

Ingredientes:

1 conejo troceado

2 cebollas

2 zanahorias

2 dientes de ajo

250 ml de vino tinto

1 taza de caldo de carne

1 hoja de laurel

Tomillo, romero, sal y pimienta

Aceite de oliva

Preparación:

Sellar los trozos de conejo en una cacerola con un poco de aceite hasta que estén dorados. Agregar la cebolla, la zanahoria y el ajo picados, y rehogar unos minutos. Incorporar el vino tinto y dejar reducir para evaporar el alcohol. Añadir el caldo, el laurel y las hierbas aromáticas. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 45 minutos, hasta que la carne esté tierna.

Bruschetta de panceta, nuez y ciruela

Ingredientes:

Pan rústico o casero

Panceta ahumada

Ciruelas pasas

Nueces picadas

Aceite de oliva

Preparación: