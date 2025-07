Wanda Nara eligió Bariloche para vacacionar con toda su familia 

Wanda Nara comenzó sus vacaciones de invierno y eligió como destino la Patagonia Argentina. Este domingo tomaron un vuelo privado y arribaron a Bariloche, donde comenzaron a disfrutar de la nieve.

“Buen día. Vacaciones de invierno”, escribió en una historia de Instagram donde se la veía caminando junto a sus cinco herederos hacia el avión que las trajo a la provincia de Río Negro.

Wanda Nara en Bariloche y Villa La Angostura: «Vacaciones de invierno»

Wanda Nara fue mostrando en su cuenta de Instagram cómo fue el viaje en avión privado para llegar a la ciudad de Río Negro. En imágenes, dejó ver que en el trayecto disfrutaron de unos mates, frutas y masitas. Finalmente, anunció su llegada a Bariloche para disfrutar de unas “vacaciones en familia”.

En Bariloche, compartió imágenes del almuerzo en pleno cerro, del equipamiento de nieve y la práctica de esquí. Por su parte, el hijo mayor compartió una historia de Instagram donde mostró que su lugar para pasar la noche es en Villa La Angostura, Neuquén.

Vecinos furiosos con Wanda Nara: los mensajes que se filtraron del chat del edificio

Wanda Nara protagonizó un escándalo que duró unas diez horas el pasado viernes cuando Mauro Icardi fue a buscar a sus dos hijas y ella impidió el contacto hasta que intervinieron las fuerzas policiales.

Durante todo el día estuvieron en la puerta del Chateau Libertador varios cronistas y camarógrafos cubriendo lo que ocurría, como si fuera una toma de rehenes en vivo. En el programa DDM mostraron el chat de vecinos, donde expresaron fuertes mensajes contra Wanda.

“Hola, buenos días. Les cuento que llamé a la administración por un tema particular y también pedí explicaciones por el vergonzoso episodio del día viernes. Yo como propietario y toda mi familia no nos vamos a hacer cargo de las horas extras del jefe de seguridad”, expresó un propietario.

“Es una vergüenza que no puedo entrar y salir de mi casa con privacidad”, respondió otro, mientras que una mujer se quejó por la desmedida exposición: «Es un circo. Chicas, es peligroso además. Ni ustedes ni yo somos mediáticas. No me interesa que nadie sepa cómo vivimos, con tanta gente muriéndose de hambre. Es una exposición innecesaria para todos… y encima por algo tan triste. La vecina que esté mandando fotos del edificio… sin palabras».

“¿Qué vecino estará mandando las fotos de adentro del edificio?“ y “Qué papel triste, tristísimo”, sumaron en la conversación de vecinos.