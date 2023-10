Wanda Nara en Argentina: habló de su salud, el proyecto musical y su posible vuelta a la TV

Wanda Nara está en el país. Su llegada causó revuelo porque habría visitado a L-Gante pese a continuar su relación con Mauro Icardi.

Sin embargo, en diálogo con Socios del Espectáculo, el programa de El Trece, Wanda Nara dijo que vino a la Argentina para seguir su tratamiento y también reveló que tiene varios proyectos laborales.

“Estoy súper bien de salud. Vine para hacer el tratamiento. Tengo contrato con Telefe, que lo firmé la semana pasada y seguramente volvamos con Masterchef”, detalló la empresaria.

Wanda también tiene pensado incursionar en la música y sueña con poder lanzar el tema del verano: “Se viene algo nuevo que próximamente van a ver”.

Sobre su salud, no dio demasiados detalles. “Es difícil hablar porque no sabés si te van a entender o te vas a prestar a comentarios que en un momento así no estás con ganas de escuchar”, reflexionó Wanda Nara.

“En algún momento voy a hablar un poco más así puedo acompañar a los que estén pasando lo mismo”, cerró Wanda Nara, sin mencionar lo que padece.

Nueva polémica en Got Talent Argentina

Got Talent Argentina tiene una nueva polémica. Un bailarín de 16 años, imitador de Michael Jackson, y su madre cargaron contra la producción del programa.

Marcos con su madre María Rosa se mostraron furiosos porque el joven bailarín pasó la primera ronda, fue a cuartos de final pero nunca fue puesto al aire.

“En el contrato dice que quizás vos no pases a cuartos de final por decisión de la producción, pero nunca dicen que no te van a televisar”, señaló la mujer en Mañanísima, el programa de Ciudad Magazine.