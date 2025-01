Wanda Nara sobre el noviazgo de Mauro Icardi y la China Suárez: «No le da la cara para salir con ella»

En una extensa charla a corazón abierto, Wanda Nara reveló en LAM cómo atraviesa la nueva relación de su ex pareja, Mauro Icardi, y aseguró que ella “no se iba a callar” frente a la situación con Eugenia “China” Suárez, como lo hicieron otras mujeres.

Wanda Nara sostiene que Mauro Icardi «juró destruírla»

En medio de su llanto, la conductora de Telefe aseguró que la pareja se formó para lastimarla en modo de venganza, ya que el futbolista “juró destruirla”.

“Si estás con esta mujer, me parece perfecto y sé feliz pero no hagas cosas para lastimarme. Yo a mis hijas el 24 no las pude ver, las vi en un posteo de la chica esta que está con él y me parece como muy morboso enterarme por redes sociales cosas que están pasando, o blanquear un romance con mis hijas de la mano en un supermercado”, le contó a Ángel de Brito.

Wanda sostuvo que el futbolista no se anima a blanquear su relación con la actriz porque “él siempre la basurió”: “Habló las peores cosas de ella: que era fácil, que era regalada, que tenía olor… Dijo cosas terribles y no me las dijo a mí, se las dijo a todo mi entorno, entonces él no le da la cara para salir de la mano con ella y mostrarla y yo le dije ‘mostrala pero no uses a mis hijas’”.

Y agregó: “No puedo creer que usen menores para destruir a una persona. A mí me duele mucho que mis hijas estén sentadas en este momento en cámara conmigo, con la persona que arruino la familia de mis hijas».

Qué dijo Mauro Icardi sobre su Navidad con la China Suárez

Wanda fue quien confirmó que Icardi y la China compartieron los festejos navideños en la casa de la actriz, pero según ella, el mismo futbolista le niega esa información.

“Hace dos días, yo llamé para hablar con las nenas y terminé hablando con Mauro. Tengo grabada esa charla, donde él niega absolutamente haber pasado Navidad con esta mujer, niega absolutamente que las nenas la conozcan, me niega que está de novio y me niega que está en pareja”, reveló.

“Yo le dije a Mauro ‘no tenés que darme explicaciones a mí’, pero a las nenas no les mientas porque están viendo que el empleado que trabaja para él, que es su chofer, Flavio, me hizo llegar que la mujer está viviendo con sus hijos adentro de la casa de Mauro con mis hijos”, continuó.

“Entonces, yo lo único que le dije es, ‘no quiero que mis hijas vivan una mentira, que te vean con una mujer y que vos les digas que es mentira’. Yo supongo que esta mujer debe estar un poco despechada porque, en su momento, él no la eligió. Supongo, yo como mujer, no sé”, concluyó.