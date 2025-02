Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, dijo que Wanda Nara es una «denunciante serial»

La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, habló con Mañanísima, luego de que se filtrara el informe escolar de uno de los hijos que Wanda Nara tiene con Maxi López. Los padres del menor se unieron para hacer una denuncia penal por los supuestos malos de Icardi con los chicos.

Por qué Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara

Elba Marcovecchio, la abogada de Mauro Icardi, jugador del Galatasaray, habló al respecto: “Todavía no nos llegó nada, es una exposición de la criatura muy grave, muy importante, nos extraña muchísimo por el amor con el que Mauro siempre los ha tratado”.

“De hecho ellos han ido al colegio con la camiseta de Mauro, es una situación muy rara, a esta altura no nos sorprende nada porque Wanda se ha convertido en una denunciante serial”, aseguró la abogada.

Por su parte, según contó la periodista Paula Varela en Intrusos, Wanda está muy enojada con la filtración de la carta del colegio: «Me dijo ‘yo lo tenía hace mucho tiempo, nunca lo filtré. Ahora es parte de la causa. Ayer llegó a la Justicia y se filtró’. Ella cree que fueron sus abogadas y las va a demandar».

La bronca de Andrés Nara con Mauro Icardi

Andrés Nara, padre de Wanda Nara, habló luego de que trascendiera que su hija se unió a Maxi López para denunciar penalmente a Mauro Icardi por el duro informe escolar de uno de sus hijos, que habría expresado que vivió episodios de violencia y malos tratos por parte de su padrastro.

“Me enteré de esto en una reunión en la casa de Wanda y me agarró un sentimiento de bronca terrible. Yo soy de la vieja época y eso no se perdona. Ir contra los chicos, no. Encima que no son suyos y hacerles esto”, dijo Andrés Nara.

