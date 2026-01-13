Ian Lucas habló del vínculo con Evangelina Anderson y desmintió un romance en MasterChef Celebrity

En medio de las versiones que circularon sobre un posible acercamiento entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef Celebrity, el influencer decidió hablar sin vueltas y aclarar cómo es realmente su vínculo con la modelo, luego de que ella asegurara que ambos “se prestaban para el show”.

“No soy funcional a un show”: Ian Lucas aclaró su relación con Evangelina Anderson

Desde hace semanas, la química entre ellos dentro del reality gastronómico despertó comentarios y especulaciones sobre un supuesto romance. Sin embargo, en una nota con Infama, Ian Lucas marcó distancia de esas interpretaciones y dejó en claro su postura frente a los trascendidos.

“Yo estoy bien, disfrutando. Quedan los últimos meses de grabación y no hay mala onda, nunca la hubo. De mi parte no soy funcional a un show. Siempre soy yo, esté donde esté. Lo que se ve de mí en el programa es real”, aseguró con firmeza.

Al ser consultado por el “shippeo” que se generó entre el público, el influencer fue sincero: “Que la gente piense lo que quiera. Yo ya dije que me parece linda, la quiero un montón y nos llevamos re bien, pero ahí adentro no muestro si quiero estar o no en una relación”.

Cuando uno de los cronistas deslizó que ese juego mediático también se alimenta desde adentro, Ian Lucas fue categórico: “De mi parte no es un juego, ya lo he dicho”.

La charla se volvió más incómoda cuando le preguntaron si había perdido las esperanzas de algo más con Evangelina, luego de que ella afirmara que no busca una relación formal. Entre risas nerviosas, respondió: “Me descolocaste”

Por último, se refirió a su reciente viaje a Punta del Este, que coincidió con la estadía de Anderson y generó rumores de un encuentro frustrado. “No me hice el difícil. Estaba con mi familia y mis amigos, de vacaciones. Quería cortar un poco con todo lo del programa y dedicarme a eso”, explicó.

Antes de despedirse, dejó una frase abierta a la interpretación: “Siempre dejo las puertas abiertas al amor, pero bueno…”