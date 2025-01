Wanda Nara se reencontró con sus hijas, luego de que pasaran Año Nuevo con Mauro Icardi y la China Suárez

Tras unas semanas recargadas de escándalo, Wanda Nara se reunió con las hijas que tuvo con Mauro Icardi, Isabella y Francesca. La mediática tuvo que viajar a Uruguay por compromisos laborarles y esta semana regresó al país y finalmente se reunió con las niñas, quienes pasaron las fiestas con su papá y la nueva pareja de él.

Wanda Nara volvió a verse con Francesa e Isabella

En medio del culebrón con Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara pudo reunirse con sus hijas, Francesa (9) e Isabella (8), tras una denuncia que hizo la conductora en la justicia por «impedimento de contacto».

El esperadísimo reencuentro se dio este lunes, el mismo día en el que Ángel de Brito contó los supuestos verdaderos motivos por los que la conductora terminó su relación con L-Gante.

En LAM, aseguraron que a Nara le preocupa como su vinculo con el cantante pueda afectar la batalla con su ex por la custodia de sus hijas. Según comentó el periodista de espectáculos, Mauro Icardi habría presentado un informe en la justicia donde detallaba porque el intérprete de RKT es un mal ejemplo para las niñas.

“Que es violento, que tiene un entorno peligroso, que consume drogas y que porta armas. Todo esto, presentado en la Justicia. Lo que para nosotros es un chiste, las historias, las cosas y todo eso, para la Justicia toma otro cariz. ”, explicó De Brito.

“Entonces Wanda volvió de Uruguay, le dijo a Elián: ‘Hasta acá llegamos, no quiero perjudicarte’. En realidad, tampoco se quiere perjudicar ella en cuanto a la tenencia de sus niñas (…) Por eso Wanda puso esa cosa de la manito, toda romántica. Y L-Gante puso: ‘Se terminó la novela, no cuentes conmigo, fin’. Él no está contento”, resumió de Brito.

Las niñas pasaron Año Nuevo con su papá, mientras Wanda viajó a Punta Del Este para festejar y resolver cuestiones laborales. Sin embargo, lo que la conductora no esperaba era que Suárez festejara el comienzo de año con sus hijas.

Según se dio a conocer a través de las mismas historias que compartieron los mediáticos, Icardi organizó la despedida del 2024 en su mansión de Nordelta con una gran mesa para sus hijas, la China y amigos íntimos de ella.