Wanda Nara se refirió a la polémica por sus perros “abandonados” en Nordelta

Una nueva polémica persigue a la mediática Wanda Nara, luego de que los vecinos de su propiedad en Nordelta denunciaran una presunta situación de abandono de sus mascotas.

Los vecinos sostienen que los perros “están todo el día solos” y que permanecen expuestos al sol por horas. Inclusive, trascendieron imágenes de los animales de raza pequeña dentro de un canil ladrando.

La respuesta de Wanda Nara a la polémica

Desde sus vacaciones, la empresaria aclaró cuál es la situación con sus mascotas, argumentando que construyó ese espacio para que estén seguros.

“Están mis hijos y mi familia. Mi casa da al río y se caen; por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten, porque son muy bebés”, explicó en su cuenta de X.

Sin embargo, su respuesta no bastó para detener la catarata de críticas.

El foco está sobre el estado en el que se encuentran sus animales: en las imágenes difundidas, se observa que los perros no contaban con agua ni alimento en sus recipientes. A esto se sumó la precariedad del canil construido, que no tiene una sombra completa para protegerlos del sol.