Wanda Nara firmó contrato para su primera película y sorprendió a sus seguidores

La conductora Wanda Nara sumará un nuevo desafío profesional a su intensa agenda de proyectos para este año. Entre su trabajo en televisión y distintos emprendimientos, ahora también se prepara para protagonizar una película, un paso que marcaría su debut como actriz en cine.

Los rumores comenzaron a circular luego de que la propia Wanda compartiera en sus redes sociales una imagen de un mail con un contrato ya firmado, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

“Hoy brindando. Dentro de muy poquito lo voy a poder compartir con ustedes. Can’t wait”, escribió la conductora en sus historias, generando expectativa sobre el proyecto que se viene.

Un año lleno de proyectos para Wanda Nara

La nueva apuesta cinematográfica se suma a un año cargado de trabajo para Wanda Nara. La conductora continúa vinculada a la televisión con programas como Bake Off y MasterChef, además de otros proyectos audiovisuales, entre ellos una serie vertical que realiza junto a su ex pareja, Maxi López.

Ahora, el salto al cine ampliaría su presencia en el mundo del entretenimiento y marcaría un nuevo capítulo en su carrera mediática.

De qué tratará la película que protagonizará Wanda Nara

Según reveló el periodista Santiago Sposato en el programa A la tarde, la película sería un remake de la comedia mexicana “¿Quieres ser mi hijo?”, protagonizada originalmente por Ludwika Paleta y el influencer Juanpa Zurita.

La historia gira en torno a Lucía, el personaje que interpretaría Wanda Nara: una mujer de 40 años que, tras atravesar un escandaloso divorcio, miente durante una entrevista laboral y asegura que tiene un hijo adolescente.

Para sostener esa mentira, decide contratar a un joven para que se haga pasar por su hijo. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos toma un giro inesperado y termina convirtiéndose en un romance.

Cómo será el contrato de Wanda Nara para la película

De acuerdo con lo que se informó en el ciclo televisivo, el contrato firmado por Wanda Nara incluye un esquema de pago con bonus por productividad.

Esto significa que la conductora podría ganar más dinero dependiendo del rendimiento del proyecto, un formato de contrato cada vez más habitual en producciones audiovisuales.

“Este contrato tiene un bonus por productividad. De acuerdo a cómo le vaya, va a ganar más plata. La propuesta ya está firmada y ya tiene definidos los días y las horas de trabajo”, explicó Sposato.

Además, ya se estaría organizando el cronograma de preparación para el rodaje, que incluiría ensayos dos veces por semana antes de comenzar las grabaciones.

Con este proyecto, Wanda Nara continúa ampliando su carrera en el mundo del espectáculo, ahora con el desafío de ponerse al frente de una producción cinematográfica.