Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados

Mauro Icardi y la conductora Wanda Nara finalizaron oficialmente sus trámites de divorcio en la justicia italiana. Así lo comunicó el propio futbolista a través de un extenso descargo que publicó en su cuenta de Instagram, donde apuntó contra su ex y los medios de comunicación.

El trámite se inició bajo la justicia italiana en noviembre de 2024 y, tras cumplirse el año de separación que exige la ley de ese país, se concretó la definitiva el pasado miércoles 11 de marzo.

El mensaje de Mauro Icardi

“PEDÍ EL DIVORCIO. CUMPLÍ CON LA JUSTICIA. Y HOY EL DIVORCIO SE HACE EFECTIVO”, escribió el jugador del Galatasaray en sus redes sociales, apuntando contra “los cuatro ‘periodistas’ especialistas en inventar y tergiversar” y quienes dudaban de sus intenciones de querer separarse de Wanda Nara.

«Ahora me queda una duda… Dónde se van a meter todos los que durante un año repitieron que «no me quería separar»? Con qué nueva historia van a intentar sostener medio punto de rating? Seguirán vendiendo escritos falsos en portales de cuarta?«, cuestionó, refiriéndose al “circo mediático” que se creó en base a su vida.

En el descargo también incluyó a Ana Rosenfeld, a quien calificó como “abogada reciclada”: “Y ya que estamos, me pregunto también qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada (no nos olvidemos que volvió sin dignidad después de haber sido echada para meter un tránsfuga que hoy está preso) que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme?”.

El futbolista cerró “victorioso” su comunicado, poniéndole fin a años de cobertura mediática sobre su vida y relación: “En fin. Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando. Y llegó. Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la justicia hace un año fue divorciarme y acá está el resultado”.

“Pd: El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó y para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen que de estúpido no tengo nada”, concluyó.