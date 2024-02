Wanda Nara sobre Javier Milei: «Tenemos el presidente más sexy de todos los tiempos»

Actualmente la empresaria y artista Wanda Nara se encuentra en nuestro país, promocionando su nuevo tema en el que canta en portugués «O Bicho Vai Pegar« cuyo videoclip fue grabado en una favela en San Pablo.

En un móvil con Intrusos Wanda no le esquivó a ninguna pregunta: habló sobre L-Gante, su marido Mauro Icardi, su amigo Kennys Palacios y Javier Milei. Justo sobre el final de la entrevista Karina Lavícoli, panelista del programa, le sugirió que asumiera el rol de analista política, a lo que la ex vedette contestó «Yo no hablo de política, quiero lo mejor para mi país«.

Sin embargo, cerró la entrevista con una frase que se viralizó por las redes: «Tenemos el presidente más sexy de todos los tiempos, así que disfrutemos y que nos vaya bien«.

En el último tiempo la cantante se había visto envuelta en rumores de separación con su marido, el futbolista Mauro Icardi. Sin embargo, le aclaró al móvil de Intrusos que habían estado «peleados pero nunca separados», haciendo referencia también a la crisis de pareja que tuvieron luego de las infidelidades del jugador.

Además, aclaró cual había sido su vínculo con Elian Valenzuela, L-Gante, con quién sacó una canción.»No tuve nunca una relación con L-Gante. Elian es un muy buen amigo mio, yo cuando trabajo con la gente me encariño y terminamos siendo amigos, ahora estamos en un momento un poco alejados y enojados por algunas cosas que quedan entre nosotros. Si hubiéramos estado juntos lo digo, nunca oculté una relación.» confesó la empresaria.

También dijo que estaba bien de salud, aclaración que debió hacer ya que recientemente reveló que sufre de Leucemia: «Estoy muy bien me estoy tratando y me estoy curando».

«Hace mucho que no se te ve con Kenny ¿la relación esta bien?» le preguntó Claudio Ambrosino a Wanda. Kenny Palacios es el asistente de confianza de Nara. El estilista fue uno de los participantes del Bailando 2023 mientras Wanda cumplía sus compromisos en Turquía. «Con Kenny hable hace 5 minutos y antes de irse estuvo en mi casa. La mejor, somos super amigos.» contestó la ex vedette.

«Elián (Valenzuela) es mi amigo, quiero que sea el número uno y me enoja cuando hace cosas de niño travieso. A Kenny, cuando hace cosas que no van, también lo reto. Quiero lo mejor para mi hermana. A Mauro lo llevé yo a Turquía y la está rompiendo, es goleador y campeón.» agregó sobre sus seres queridos.