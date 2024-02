Tamara Báez le volvió a pegar a L-Gante: «A mi no me jodan porque yo sí exploto»

Luego de que Elian Valenzuela, L-Gante, presentara a su nueva novia la promotora y modelo Candela Arizaga, se desató una guerra en redes contra la madre de su hijita Jamaica, Tamara Báez. La influencer lo trató de padre ausente y a su nueva pareja de ser un «gato».

«Siempre de mamá y con mamá» le comentó Tamara Báez al papá de su hija, en una foto que subió el cantante con Jamaica, su pequeña hija, a Instagram. “Siempre agradecido por la crianza de nuestra hija. Me encantaría poder estar 24/7 en casa, pero tengo que cumplir con el deber de trabajar” contestó Elian Valenzuela. “Trabajo para cumplir con tus peticiones siempre. Con gusto y orgullo no les haré falta nada, más que mi presencia en lejanía cuando tengo gira” agregó.

Sin embargo, el intercambio no terminó ahí. Una usuaria comentó: «Así cualquiera es padre. La ve cada vez que se acuerda. Primero las minas, después la hija”. Ante esto, Tamara le contestó con un picante comentario: «Cuando se de cuenta Jami va a tener 15. Mientras que siga disfrutando los gatos». Luego, L-Gante desactivó los comentarios de la publicación.

El día de ayer el artista decidió hacer un vivo en Instagram para charlar con sus fanáticos donde habló sobre lo sucedido con su ex, aunque con pocas ganas. «Mal ahí che, me levante con un re bue humor y tiene que saltar alguien a tirarte la mala» se quejó cuando le mencionaron en los comentarios a Tamara.

«Siempre que intento ponerme en pareja hay un problema« expresó su descontento el artista. «Nunca voy a hablar mal de la mamá de mi hija» remarcó y agregó: «Me da pena que la gente tenga tanto odio»

Sin embargo, si dio algunas declaraciones picantes antes de terminar el vivo. «Yo salí de estar preso con poca plata y aún así Tamara esta viviendo con Jamaica en una casa 23 millones» comentó y después agregó picante: «Le voy a pasar el dinero antes de que empiece febrero a Jamaica«.

Tamara no se quedó callada: publicó una captura de pantalla que revela una conversación con el papá de su hijia y le dedicó un fuerte mensaje.

«Me da bronca que quieras llevártela a vivir con vos ahora cuando no mandas mensajes, días sin saber de ella» le escribe Baez a Valenzuela en whatsapp. «Y vos vas a capital a que te apoyen la rata un rato, contéstame bolud*» le responde él.

“A él sólo le molesta que me apoyen las ratas. Si tenés novia y estás tomando mate con mi termo, no te hagas el canchero conmigo” comenzó escribiendo la influencer.

“No me quiero enojar. El único dolor que puedo tener yo es la poca atención y demostración que le da a mi hija que la crio yo todos los días desde que nació” continuó.

«Corta. Ya lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta. Eso no me causa dolor, cuando una es mamá ya se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas. No me jodan porque yo sí exploto y puedo contar mucho. Y tus amigas, ¿qué onda? Que me dejen vacilar tranquila en el baile, che. ¿Todo te tienen que contar?” concluyó la mamá de Jamaica.