Wanda Nara sorprendió con un gesto hacia el papá de Mauro Icardi en plena guerra judicial con el futbolista

En medio de una fuerte batalla legal y un polémico divorcio, los lazos entre Wanda Nara y Mauro Icardi aún no se rompen del todo porque ayer la empresaria sorprendió con un gesto en sus redes sociales.

Wanda Nara le dio «me gusta» a una significativa foto que posteó Juani Icardi, el papá de su ex pareja y el abuelo de sus hijas Francesca e Isabella.

El posteo del papá de Mauro Icardi que hizo reaccionar a Wanda Nara

“Hermoso recuerdo del año 2015. Premio Gentleman Milano”, escribió el padre de Mauro Icardi posando con un esmoquin al lado de su hijo que sostenía el galardón en sus manos.

El simple gesto de la empresaria daría a entender que aún mantiene una buena relación con la familia de Mauro Icardi, a pesar de encontrarse en plena batalla legal y denuncias cruzadas entre ellos.

En una reciente trasmisión en vivo que realizó junto a Isabella, la mediática le pregunto a su hija que le gustaría hacer, a lo que ella respondió que le gustaría ir a visitar a su abuelo en Rosario, a lo que ella le prometió que lo harían en algunos de estos días.

Testigo asegura que Mauro Icardi encerró a Wanda Nara en un placard

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y escandaloso capítulo tras conocerse el testimonio clave de Evelyn, empleada doméstica de la mediática. Según relató en un documento judicial leído por Ángel de Brito, el futbolista habría tenido un violento accionar contra su ex pareja en el Chateau Libertador.

La testigo contó que todo ocurrió luego de un viaje de Wanda a Río de Janeiro junto a L-Gante y su hija Jamaica. Al regresar, según Evelyn, la empresaria fue sorprendida por la presencia de Icardi en su casa. Lo que comenzó como una discusión por las llaves de una propiedad derivó en un episodio alarmante.

“Wanda se puso nerviosa y le dijo que iba a llamar a la policía. Ahí Mauro le dijo: ‘vení que te doy las llaves’, y se encerraron en el cuarto”, contó la trabajadora. Minutos más tarde, escuchó gritos de auxilio y al ingresar al dormitorio, encontró a Wanda visiblemente alterada.

Ya en el ascensor, Wanda rompió en llanto y reveló: “Gracias por acompañarme. Me encerró en el placard. Si vos no hubieses venido, no sé qué habría pasado”.

Este nuevo testimonio podría agravar la situación judicial del futbolista, en medio de un divorcio mediático y denuncias cruzadas.