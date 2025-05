Mauro Icardi habría abierto una cuenta privada de Instagram porque la China Suárez le revisa el celular

La polémica pareja integrada por Mauro Icardi y la China Suárez continúa realizando fuertes descargos en sus cuentas de Instagram en contra de los medios argentinos, los abogados de Wanda Nara y las críticas que reciben en las redes sociales.

A su vez, ambos se muestran muy enamorados y disfrutando sus días en familia en la ciudad de Estambul, Turquía, donde el futbolista residiría una vez que retome los entrenamientos del Galatasaray. Sin embargo, no todo sería color de rosa en sus vidas.

Mauro Icardi intenta comunicarse en secreto, a escondidas de la China, con su abogada

En LAM, Pepe Ochoa compartió una captura de pantalla que le habría mandado un amigo cercano al futbolista donde le pide ayuda para hacerle llegar una cuenta secundaria privada suya a su abogada Elba Marcovecchio.

«Mauro se creó una cuenta falsa para poder empezar hablar temas porque las redes sociales de él están controladas por la China Suárez», explicó el panelista, revelando el tóxico manejar dentro de la pareja.

Según explicó Ochoa, la actriz hizo que Mauro se distancie de sus amistades y personas que no le gustaban, entre ellas el supuesto amigo que compartió la captura de pantalla.

“Amigo, vos que no sos futbolista, y creo que puedo confiar en vos, ¿conocés a mi abogada, Elba?“, indicaba el chat entre Icardi y su amigo. “Nunca hable con ella, ¿paso algo?”, preguntó él.

“No no, pero seguramente si le escribís por Instagram te va a responder. Decile que me hice un Instagram privado que saben muy pocos! Me lo cree con otro celular porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda”, explicó Icardi.

“Si te contesta Elba avísame y te paso el Instagram, así me habla ahí… decile que quiero hablar de algo personal”, le pidió.

Según había trascendido meses atrás, la China estaba presente durante las reuniones que Mauro tenía con sus abogadas y que, luego de la difusión del audio de Lara Piro donde la llamaba “puta”, no tendría la mejor de las relaciones con las letradas.

Además, también habría circulado el rumor de que el futbolista estaba interesado en algo más con su abogada Elba Marcovecchio, pero ella se encargó de desmentir que haya una relación más allá de la profesional.