Wanda Nara transformó la polémica con el video viral de Mauro Icardi en una jugada de marketing brillante

Hace apenas unos días, un video íntimo de Mauro Icardi filtrado por la vedette uruguaya Natasha Rey se viralizó en redes sociales, generando una ola de comentarios y burlas hacia el jugador, a quien muchos comenzaron a apodar irónicamente como “maní”.

Astuta y sin filtro: Wanda sacó rédito del video de Icardi con una jugada publicitaria

Lejos de incomodarse por el escándalo, Wanda Nara demostró una vez más su olfato para los negocios y transformó la polémica en una oportunidad. A su regreso de Europa, la mediática sorprendió al anunciar una campaña publicitaria… de maní. Sí, el mismo término con el que las redes bautizaron a su ex.

«No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego», dice Wanda en el spot que compartió en sus redes, con una sonrisa cómplice. Luego agregó: «Cuando me dijeron de sumarme a esta campaña no tuve ni que pensarlo. Fanática desde siempre, y ahora oficialmente», definiéndose como “orgullosamente manicera”.

La jugada de marketing generó tanto aplausos como críticas, especialmente por burlarse –de forma tan directa como ingeniosa– de Mauro Icardi

Mientras tanto, del otro lado del mundo, Mauro Icardi buscó bajarle el tono al escándalo mostrando en sus redes las llaves de su nuevo hogar en Turquía junto a Eugenia «La China» Suárez.