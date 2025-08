Wanda va con todo: pidió el embargo de la camioneta que Icardi habría regalado a la China Suárez

Wanda Nara vs Mauro Icardi

Wanda Nara contraataca judicialmente a Mauro Icardi por la deuda que tiene por la ausencia de pago de la cuota alimentaria a sus hijas y pide el embargo de un auto de alta gama valuado en 60 mil dólares. Este embargo también sería un “palito” directo para la China Suárez.

Así informó Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece): “Habían embargado la camioneta a Mauro Icardi y esto continúa porque no pagó los alimentos provisorios a Wanda Nara, y cuando esto es así quién debe pagar los servicios de los abogados de la parte contraria es el deudor”.

Y siguió: “Es una camioneta valuada en 60 mil dólares, ya está en todos los servicios de puestos policiales y de tránsito, que este vehículo va a ser secuestrado y rematado para pagarle los honorarios que comenzaron en 12 millones de pesos más 8 millones de intereses a Ana Rosenfeld”.

Entonces, el periodista explicó qué pasaría si el futbolista no responde al pedido de la Justicia, adelantando que ignorará lo pedido por su ex pareja.

“Si a partir de la fecha no entregan la camioneta para remtarla, va a empezar a correr una multa diaria de un millón de pesos, poco le importa a Mauro Icardi porque no lo va a pagar, es lo que me dijeron sus abogadas, porque si paga significa que él está de acuerdo que las chicas tengan su centro de vida acá”, contó.

Y reveló: “Dicen que es la camioneta que le regaló a la China y la casa de los sueños que él compró estaría también a nombre de ella”.