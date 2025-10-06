Wanda Nara ya no oculta su relación con Martín Migueles: “Era amigo de Elías Piccirillo”

Wanda Nara mantiene un vínculo con Martín Migueles y ya se los pudo ver juntos en distintas oportunidades, aunque ella aseguró que “es un amigo” y que también es su personal trainer. Sin embargo, en las últimas horas, la conductora de “MasterChef Celebrity” parece haber blanqueado su romance con el amigo de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. Los detalles.

Wanda Nara blanqueó su relación con Martín Migueles

Wanda Nara compartió una foto en la que se veían los brazos de ambos y un emoji de un corazón, mientras que después caminó sin problemas tomada de su mano en el centro comercial de Nordelta, según mostró Ángel de Brito en redes sociales.

La pareja no estaba sola. Las dos hijas de la conductora ya comparten tiempo con Migueles, un hombre que se dedica a la importación de tecnología y que vive en el mismo country en el que Nara compró su nueva casa.

“Él quería fomentar el negocio de la marca de Wanda Nara. Se lo presentó una amiga y pegaron onda. Era amigo de Elías Piccirillo y por eso la policía le hizo tres allanamientos en 45 días”, contó el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas.

💋 EXCLUSIVO: WANDA NARA A LOS BESOS CON SU NUEVA PAREJA@desayunook pic.twitter.com/LqSIDf5lE3 — América TV (@AmericaTV) October 6, 2025

La escapada de Mauro Icardi y La China Suárez

Mauro Icardi y La China Suárez dejaron su mansión en Estambul para disfrutar de unos días libres en Madrid, España. Sin embargo, los fanáticos del futbolista manifestaron su enojo ante la decisión de tomarse unos días de relax.

La pareja, acompañada del peluquero Juanma Cativa, viajó con destino a la ciudad de Madrid el pasado sábado por la noche, una vez finalizado el clásico Galatasaray vs Besiktas. El partido terminó en un empate 1-1 e Icardi evitó hablar ante la prensa.

Con información de NA