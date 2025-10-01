Wanda Nara explicó su look tras haber sido elegida como la peor vestida
La conductor sorprendió en la alfombra roja de los Martín Fierro con un estilo diferente.
Wanda Nara desfiló por la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido a lunares ajustados y por debajo de la rodilla, una pañuelo naranja en la cabeza, lentes de sol y cartera estampada en varios tonos.
Si bien algunos diseñadores destacaron que quiso vestirse como una figura del cine de la década del ’60, las críticas fueron feroces y resultó elegida como la peor vestida de la noche.
Atenta a las críticas, la conductora utilizó su cuenta de Instagram para explicar la elección de su vestuario. «Guarden este look en favoritos, es lo que se viene, lunares y blanco y negro», aseguró Wanda.
«Pañuelos. Mi zapato roto, mi cábala. Y mi combinación de colores es lo distinto. Nunca me visto para encajar, me visto con lo que me gusta, me inspira o me representa», explicó.
La conductora de MasterChef Celebrity también dio un consejo: «No busquen nunca hacer feliz a nadie más que a ustedes mismos. Yo amo mi vida. Trabajo de lo que amo, estoy siempre con los míos y soy feliz. Copien. Wanda Nara, la Bad Bitch».
