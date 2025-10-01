Wanda Nara explicó su look tras haber sido elegida como la peor vestida

Wanda Nara desfiló por la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido a lunares ajustados y por debajo de la rodilla, una pañuelo naranja en la cabeza, lentes de sol y cartera estampada en varios tonos.

Si bien algunos diseñadores destacaron que quiso vestirse como una figura del cine de la década del ’60, las críticas fueron feroces y resultó elegida como la peor vestida de la noche.

Wanda Nara, la peor vestida de los Martín Fierro: su look a lunares desató críticas

Atenta a las críticas, la conductora utilizó su cuenta de Instagram para explicar la elección de su vestuario. «Guarden este look en favoritos, es lo que se viene, lunares y blanco y negro», aseguró Wanda.

«Pañuelos. Mi zapato roto, mi cábala. Y mi combinación de colores es lo distinto. Nunca me visto para encajar, me visto con lo que me gusta, me inspira o me representa», explicó.

La conductora de MasterChef Celebrity también dio un consejo: «No busquen nunca hacer feliz a nadie más que a ustedes mismos. Yo amo mi vida. Trabajo de lo que amo, estoy siempre con los míos y soy feliz. Copien. Wanda Nara, la Bad Bitch».